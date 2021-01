Oração de Ana: exaltando ao Senhor pelas bênçãos e milagres realizados

Quantos milagres o Senhor já realizou em sua vida? Desde o nascer, respirar e viver, tudo só foi possível porque Deus te abençoou. Lembre-se sempre, de todos os feitos realizados em sua vida. Pois Deus, ama aqueles que reconhecem o seu poder e o exaltam pelos seus milagres e maravilhas. Neste momento, faça como Ana que era estéril, mas teve fé que o Senhor daria um filho para ela. Depois da promessa cumprida, sua primeira ação foi de agradecimento ao Senhor. Nesta oração de Ana, ela demonstra todo amor e gratidão pelas bênçãos e milagres que Deus fez em sua vida e de toda sua família.

Então orou Ana, e disse: O meu coração exulta ao SENHOR, o meu poder está exaltado no SENHOR; a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação.

Não há santo como o Senhor; porque não há outro fora de ti; e rocha nenhuma há como o nosso Deus.

Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca; porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança.

O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força.

Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos; até a estéril deu à luz sete filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu.

O Senhor é o que tira a vida e a dá; faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela.

O Senhor empobrece e enriquece; abaixa e também exalta.

Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória; porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo.

Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas; porque o homem não prevalecerá pela força.

Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles; o Senhor julgará as extremidades da terra; e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. (1 Samuel 2:1-10)