Provérbios do dia para buscar a sabedoria hoje (25/01/2021)

Deus nos ensina que para ter uma vida abençoada e próspera em sua presença, precisamos da sabedoria ao nosso lado. Para nunca se esquecer daquilo que aprendemos, pois é o ensinamento que temos dentro de nós, que mostra quem verdadeiramente somos. Nesta leitura, também somos instruídos a fugir das pessoas más de corações, pois elas não tem nada de bom para nos oferecer. E aquele que busca a sabedoria e segue os mandamentos do Senhor, vida longa e feliz terá. Leia então o provérbios do dia – capítulo 4.

Provérbios do dia – capítulo 4

Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência.

Pois dou-vos boa doutrina; não deixeis a minha lei.

Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe.

E ele me ensinava e me dizia: Retenha o teu coração as minhas palavras; guarda os meus mandamentos, e vive.

Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca.

Não a abandones e ela te guardará; ama-a, e ela te protegerá.

A sabedoria é a coisa principal; adquire pois a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento.

Exalta-a, e ela te exaltará; e, abraçando-a tu, ela te honrará.

Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará.

Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida.

No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar.

Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos; e se correres não tropeçarás.

Apega-te à instrução e não a largues; guarda-a, porque ela é a tua vida. (provérbios do dia)

Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus.

Evita-o; não passes por ele; desvia-te dele e passa de largo.

Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar.

Porque comem o pão da impiedade, e bebem o vinho da violência.

Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.

O caminho dos ímpios é como a escuridão; nem sabem em que tropeçam.

Filho meu, atenta para as minhas palavras; às minhas razões inclina o teu ouvido.

Não as deixes apartar-se dos teus olhos; guarda-as no íntimo do teu coração.

Porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo.

Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.

Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios.

Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti.

Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados!

Não declines nem para a direita nem para a esquerda; retira o teu pé do mal. (Provérbios 4:1-27)

Oração da noite: o salmo 91 traz segurança para os que confiam em Deus