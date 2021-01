Provérbios de hoje para um sábado de paz (30/01)

Quando temos sabedoria, vivemos os nossos dias sabendo que não somos perfeitos, mas que precisamos melhorar dia após dia. Leia o Provérbios de hoje – capítulo 9 – e comece seu sábado com paz e serenidade.

Antes de tudo, não deixe que a raiva, que a ira e a contenda estejam dentro de você. Pois o sábio é tardio em se irar, e pensa antes de proferir qualquer palavra contra o teu próximo.

Provérbios – capítulo 9

1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas sete colunas.

2. Já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa.

3. Já ordenou às suas criadas, e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo:

4. Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz:

5. Vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que tenho misturado.

6. Deixai os insensatos e vivei; e andai pelo caminho do entendimento.

7. O que repreende o escarnecedor, toma afronta para si; e o que censura o ímpio recebe a sua mancha.

8. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie; repreende o sábio, e ele te amará.

9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio; ensina o justo e ele aumentará em entendimento.

10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo a prudência. (Provérbios de hoje)

11. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão.

12. Se fores sábio, para ti serás sábio; e, se fores escarnecedor, só tu o suportarás.

13. A mulher louca é alvoroçadora; é simples e nada sabe.

14. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade,

15. E põe-se a chamar aos que vão pelo caminho, e que passam reto pelas veredas, dizendo:

16. Quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz:

17. As águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável.

18. Mas não sabem que ali estão os mortos; os seus convidados estão nas profundezas do inferno. (Provérbios 9:1-18)

