Provérbios de hoje para um domingo abençoado (31/01/2021)

Deus não deixa os seus filhos passando por necessidades, mas aquele que segue as suas leis são abençoados pelo Senhor. Quem busca a verdade, a sabedoria e cultiva a caridade com o próximo, Deus ama e protege em todo tempo. Leia o Provérbios de hoje – capítulo 10.

Tenha fé e creia que neste dia, Deus abençoará você e toda sua casa.

Provérbios – capítulo 10

1. Provérbios de Salomão: O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe.

2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça livra da morte.

3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos.

4. O que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece.

5. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na sega é filho que envergonha.

6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos.

7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá.

8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado.

9. Quem anda em sinceridade, anda seguro; mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido.

10. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado.

11. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos.

12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados.

13. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento.

14. Os sábios entesouram a sabedoria; mas a boca do tolo o aproxima da ruína. (Provérbios de hoje)

15. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres a sua ruína.

16. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso, ao pecado.

17. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro.

18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é um insensato.

19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio.

20. Prata escolhida é a língua do justo; o coração dos perversos é de nenhum valor.

21. Os lábios do justo apascentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento.

22. A bênção do Senhor é que enriquece; e não traz consigo dores.

23. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento; mas para o homem entendido é o ter sabedoria.

24. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo dos justos será concedido.

25. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo.

26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam.

27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados.

28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá.

29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniqüidade.

30. O justo nunca jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra.

31. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada.

32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos, só perversidades. (Provérbios 10:1-32)

