Salmo do dia (18/01/2021): Comece sua segunda-feira com paz

Nesta segunda, 18 de janeiro de 2021, saiba que não importa o que aconteça, Deus é contigo. O ano de 2020, não foi fácil para ninguém. Tivemos problemas em todo o mundo referente a saúde e a fome. Mas a palavra do Senhor é correta em dizer que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. E mais, Ele não desampara aqueles que o ama, o buscam e chamam por Ele. Se você assim como boa parte da população viveu momentos difíceis, hoje apenas agradeça. Pois se tem ar para respirar e comida na mesa, já é um bom motivo para assim como o salmista adorar ao Senhor. Veja o salmo do dia – salmo 111.

O cântico de hoje, é uma linda adoração do salmista, declarando seu amor pelo todo poderoso. “Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas; piedoso e misericordioso é o Senhor”. Mesmo que se hoje, acontecer coisas que te entristeçam e tragam dor, não temas. A fidelidade de Deus é maior que tudo, e ela dura para sempre. Creia que amanhã, o sol nascerá trazendo paz e alegria para sua vida.

Salmo do dia, segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

O poder de Deus vai além de todos as coisas, Ele tudo fez e Ele tudo criou. Não podemos pensar que estamos sozinhos, quando temos ao nosso lado o dono de todo o mundo. Sim! Deus tudo criou, tudo formou e é justo em tudo que faz. Os mandamentos do Senhor, são corretor e precisam ser seguidos com verdade. Assim como o salmista, exalte ao Senhor em todo o tempo, mesmo nos momento de pavor e medo. Saiba que tudo que você passar neste mundo não é maior que a grandeza de Deus. Viva todos os dias crendo que vencerá todas a circunstâncias e sempre terá ao seu lado o amor verdadeiro (Deus).

Cântico 111 para ler de manhã

Louvai ao SENHOR. Louvarei ao SENHOR de todo o meu coração, na assembléia dos justos e na congregação.

Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer.

A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre.

Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas; piedoso e misericordioso é o Senhor.

Deu mantimento aos que o temem; lembrar-se-á sempre da sua aliança.

Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios. (salmo do dia)

As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos.

Permanecem firmes para todo o sempre; e são feitos em verdade e retidão.

Redenção enviou ao seu povo; ordenou a sua aliança para sempre; santo e tremendo é o seu nome.

O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; bom entendimento têm todos os que cumprem os seus mandamentos; o seu louvor permanece para sempre. (Salmos 111:1-10)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

