Esteja você procurando um novo emprego, trabalhando duro em sua posição atual, lutando contra o esgotamento em seu trabalho ou lutando com conflitos entre colegas de trabalho, você pode trazê-lo diante do Senhor em oração para emprego e sucesso na carreira profissional.

Oração para emprego

Querido Deus, o senhor conhece minhas necessidades. O senhpr conhece meu desejo de um emprego, de um trabalho que gosto de fazer, de que o próximo passo em minha carreira se apresente. Oro para que o senhor me oriente enquanto continuo nesta jornada de caça a empregos. Posso me concentrar primeiro em sua vontade para minha vida, colocando seus desejos e seu plano acima de meus próprios desejos e vontades. Abra portas para novas oportunidades que o senhor deseja para mim e equipe-me com as habilidades, o conhecimento e a sabedoria de que preciso para dar os primeiros passos neste processo. Enquanto preparo meu currículo, escrevo cartas de apresentação, envio minhas inscrições, conecto-me com novas empresas e empregadores em potencial e vou a entrevistas, dê-me palavras para falar e coragem para compartilhar quem sou e o que posso fazer. Dê-me a confiança que só pode vir do senhor e me dê humildade também. Eu confio em no Senhor – minha vida está em suas mãos. Sua vontade será feita. Obrigado por estar perto de mim a cada passo do caminho e obrigado por sempre atender a todas as minhas necessidades. Que tudo isso seja para sua glória.

Qual é o salmo para arrumar emprego?

O Salmo 91 vai ajudar na sua fé para conseguir um trabalho. Os bons não serão desamparados. “Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei”.

Como diz o Salmo 90:17, o Senhor nosso Deus estabeleceu a obra das nossas mãos. Jeremias 29:11 nos lembra que o Senhor tem bons planos para nós – planos que nos farão prosperar e não nos prejudicarão, planos que nos darão esperança e futuro. Portanto, vamos fazer de Colossenses 3:23 o nosso foco hoje: “Faça o que fizer, trabalhe de todo o seu coração, como trabalhando para o Senhor, não para os homens.”

5 versículos bíblicos para lembrar você que Deus está ouvindo

“Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve”. ( 1 João 5:14 )

“Eu te invoco, meu Deus, porque tu me responderás; Vire seu ouvido para mim e ouça minha oração. ” ( Salmo 17: 6 )

“Alegre-se na esperança, paciente na aflição, fiel na oração”. ( Romanos 12:12 )

“O L ORD está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade.” ( Salmo 145: 18 )

“ Não te preocupes com nada , mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus.” ( Filipenses 4: 6 )

