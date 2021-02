Salmo do dia (01/02/2021): comece seu dia com segurança

Comece sua semana com uma mensagem de segurança e paz para sua alma. Saiba que mesmo que tudo pareça difícil e muitos estejam contra sua vida, lembre-se da poderosa mão do Senhor. Pois Deus, nunca desampara os seus filhos e sabe tudo o que se passa nos céus e na terra. Ao levantar pela manhã, não deixe de agradecer a segurança que o Senhor te concedeu durante a noite. E ao sair de seu lar, creia e tenha fé que ao seu lado o todo poderoso também está. Veja o salmo do dia – salmo 12.

O cântico de Davi, relata a falsidade e a perversidade que o ser humano pode ter um com o outro. “Salva-nos, SENHOR, porque faltam os homens bons; porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens”. Deus, conhece todos os nossos pensamentos e desejos do coração, se existe maldade em você, peça ao Senhor para transformar em bondade. Pois aquele que trama o mal e planeja ira contra o teu próximo, o Senhor abomina e julgará a cada um conforme suas obras.

Salmo do dia, segunda-feira, 01 de fevereiro de 2021

Se nós dependêssemos de nossas próprias forças, não suportaríamos as aflições deste mundo. Se não tivéssemos Deus como nosso Senhor, não conseguiríamos ter paz no coração. Pois a nossa segurança vem de Deus, nossa força vem de Deus. E é graças a Ele que enfrentamos tudo que vem sobre nós, porque a mão do Senhor nos sustem. A misericórdia de Deus é que nos livra do homem mal e perverso. Pois muitos tramam contra nossa vida, mas Deus nos livra da tribulação e traz segurança e paz para nossas vidas.

Cântico 12 para ler de manhã

Salva-nos, SENHOR, porque faltam os homens bons; porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens.

Cada um fala com falsidade ao seu próximo; falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado.

O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. (salmo do dia)

Pois dizem: Com a nossa língua prevaleceremos; são nossos os lábios; quem é senhor sobre nós?

Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor; porei a salvo aquele para quem eles assopram.

As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada sete vezes.

Tu os guardarás, Senhor; desta geração os livrarás para sempre.

Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. (Salmos 12:1-8)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

