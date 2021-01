Oração de boa noite para terminar o dia com tranquilidade

Antes de colocar a cabeça no travesseiro, tire alguns poucos minutos para falar com o Senhor. Se tem tido noites turbulentas, com insônia e dificuldade de descansar. Neste momento, vamos fazer a oração de boa noite, e você dormirá tranquilo. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus, Ele age ao nosso favor e nosso coração descansa no Senhor. Por isso, tenha esse momento especial para falar com o pai que tudo fez e tudo criou.

Oração de boa noite

Meu Deus, poderoso Deus e rei. Aquele que tem o domínio sobre todas as coisas e que conhece a cada um em particular. Neste momento, venho a ti com o coração quebrantado, clamando a ti. Tenho tido noites estressantes, nas quais não consigo deitar a cabeça no travesseiro e repousar. Pois os problemas me cercam e não me deixam ter uma boa noite de sono.

Penso em tudo que poderia fazer para mudar as circunstâncias, mas nada é válido. Tento então pensar em coisas boas, mas o sono sempre demora chegar. Porém meu Deus, sei que tu és fiel e tem todo o poder em suas mãos. Rogo a ti que esta noite seja diferente em minha vida e em minha casa. Que haja paz e tranquilidade no meu lar, para que eu possa não só repousar, mas descansar em ti.

E que ao levantar pela manhã, eu venha sentir o seu amor e a sua paz permanecendo em minha vida. Sei que não mereço tanta bondade, mas sou necessitado do teu amor e da tua graça Senhor. Por isso, clamo a ti nesta noite, pedindo que escute o meu clamor e me dê uma noite de paz e tranquilidade na tua presença.

Também peço pela minha família e todos os meus entes queridos espalhados pelo mundo, visite a cada um e dê paz no coração. Desde já, agradeço todo o seu amor e peço que acima de tudo a tua vontade seja feita. Amém!

Qual versículos de boa noite?

Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. (Salmos 4:8)

O temor do Senhor conduz à vida: quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. (Provérbios 19:23)

Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. (Salmos 3:5)

A minha alma descansa somente em Deus; dele vem a minha salvação. (Salmos 62:1)

Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-poderoso pode dizer ao Senhor: “Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio”. (Salmos 91:1-2)

Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia; de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. (Salmos 42:8)

