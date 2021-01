Salmo do dia (08/01/2021): leitura para começar sua sexta com paz

Antes de tudo, começar o dia lendo um salmo e refletindo sobre ele pode mudar todo o direcionamento do seu dia. O salmo 147, por exemplo, nos ensina a sermos mais gratos pela vida que Deus nos deu. “Cantai ao Senhor em ação de graças; cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa”. O simples fato de respirar já é um motivo de agradecimento, já que vivemos dias tão difíceis e incertos. Veja o salmo do dia completo.

Se a sua vida está cheia de tristeza e pensamentos contrários, mude ainda hoje essa situação. A palavra de Deus nos instrui confiar no senhor não importa o que aconteça. “Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir erva sobre os montes; O que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos, quando clamam”.

Salmo do dia, sexta, 8 de dezembro de 2021

A leitura dos salmos, tem o poder de mudar nossa visão do mundo. Todos os dias levantamos da cama sem saber o que esperar ao decorrer do dia. Assim, muitas vezes as notícias ruins são as primeiras a chegar. Por isso, a leitura diária do salmo pode blindar nossa alma e nossa mente do desespero completo. Deus, nunca abandonou e nunca vai abandonar seu povo. Mesmo que hoje seja um dia de muitas notícias ruins para você, creia que Ele tem o melhor para sua vida.

Cântico 147 para ler de manhã

Louvai ao SENHOR, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável; decoroso é o louvor. O Senhor edifica a Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Sara os quebrantados de coração, e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder; o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes, e abate os ímpios até à terra. Cantai ao Senhor em ação de graças; cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir erva sobre os montes; O que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor; louva, ó Sião, ao teu Deus. (Salmos 147) Porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas; abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra; a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã; esparge a geada como cinza; O que lança o seu gelo em pedaços; quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra, e os faz derreter; faz soprar o vento, e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação; e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. (Salmos 147)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

