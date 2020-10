Reze o Salmo 23 em tempos de turbulência e dificuldade

O Salmo 23 é um dos capítulos mais conhecidos e amados da Bíblia. Seu conteúdo é conhecido por inspirar as pessoas a se lembrarem da graça e da orientação de Deus em tempos de turbulência e dificuldade. As escrituras guardadas dentro de nós são um poderoso lembrete de que temos um Deus amoroso que caminha ao nosso lado enquanto navegamos pelos muitos altos e baixos da vida.

Para que serve o salmo 23?

O Salmo 23, que foi escrito pelo Rei Davi, começa dizendo aos crentes que Deus é um “pastor” que nos guia ao longo de pastagens verdes e águas tranquilas, enquanto nos restaura ao longo do caminho.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Esses versículos iniciais do Salmo 23 oferecem um significado importante sobre o poder de Deus para nos guiar , sejam quais forem as circunstâncias que enfrentemos. Muitas vezes, as pessoas clamam ao Senhor quando algo as está incomodando, mas os primeiros três versículos deixam claro que Deus está sempre andando conosco.

Se você está procurando o significado do Salmo 23, considere o seguinte: Os três primeiros versículos são um poderoso lembrete bíblico para considerar a graça e a orientação de Deus, mesmo quando a vida é frutífera e as coisas estão indo bem. Os próximos versículos , entretanto, imploram especificamente que busquemos a Deus em meio às dificuldades.

Salmo completo

1 – O Senhor é o meu Pastor, nada me faltará.

2 – Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.

3 – Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.

4 – Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.

5 – Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.

6 – Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na casa do Senhor por longos dias.”