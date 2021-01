Salmo do dia (09/01/2021): leitura para um sábado abençoado

Antes de começar seu final de semana, tire um tempo para meditar em um salmo da bíblia sagrada (salmo 77). Muitas vezes, corremos atrás de tantas coisas e nos preocupamos com tudo, menos com nossa alma que também precisa de atenção. Os salmos diários tem esse poder de alegrar a alma e trazer paz ao coração. Assim, antes de qualquer outra coisa, se concentre alguns minutos na palavra de paz que Deus tem para sua vida. Veja o salmo do dia.

O salmo 77 é uma oração e recordação de tempos de dificuldades, em que a voz salmista foi ouvida por Deus. “Eu me lembrarei das obras do Senhor; certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade”. Nos fazendo saber que mesmo nos piores momentos, o Senhor se faz presente em nossas vidas. Se a dor e o desespero chegou até você, confie que o impossível Ele fará para te trazer paz ao coração.

Salmo do dia, sábado, 9 de janeiro de 2021

Mesmo sem merecer, a misericórdia de Deus nos alcança todos os dias. A grandeza de Deus vai além dos altos montes e ainda mais profundo que o mar. O clamor de um coração quebrantado, chama a atenção de Deus e Ele se levanta em seu favor. Ter todos os dias o hábito de se levantar e ler um salmo, pode ser a porta aberta que você precisava para ser feliz e ter paz no coração. Não deixe para amanhã, o que você pode ler hoje. Viva rompendo em fé e tendo a certeza que Deus pode te ajudar não importa o que aconteça.

Cântico 77 para ler de manhã

Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos.

No dia da minha angústia busquei ao Senhor; a minha mão se estendeu de noite, e não cessava; a minha alma recusava ser consolada.

Lembrava-me de Deus, e me perturbei; queixava-me, e o meu espírito desfalecia. (Selá.)

Sustentaste os meus olhos acordados; estou tão perturbado que não posso falar.

Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos.

De noite chamei à lembrança o meu cântico; meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou.

Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável?

Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração?

Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? (Selá.)

E eu disse: Isto é enfermidade minha; mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo.

Eu me lembrarei das obras do Senhor; certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade.

Meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. (salmo do dia)

O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus?

Tu és o Deus que fazes maravilhas; tu fizeste notória a tua força entre os povos.

Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. (Selá.)

As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, e tremeram; os abismos também se abalaram.

As nuvens lançaram água, os céus deram um som; as tuas flechas correram duma para outra parte.

A voz do teu trovão estava no céu; os relâmpagos iluminaram o mundo; a terra se abalou e tremeu.

O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos.

Guiaste o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. (Salmos 77:1-20)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

Aprenda o cântico 121 para enfrentar os problemas com confiança