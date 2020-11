Aprenda o Salmo 121 para enfrentar os problemas com confiança

O Salmo 121 é considerado uma prova sobre a confiança e a segurança em Deus. Por isso, é um dos versículos bíblicos mais apreciados pelos cristão. Aprenda o cântico sagrado para renovar sua fé e também para pedir proteção e enfrentar os problemas com confiança.

Salmo 121

Elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal; ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.

O cântico enfatiza a importância da renovação fé importante: “eu erguerei os meus olhos, de onde vem a minha ajuda”. Esta passagem enfatiza que o único refúgio que Davi encontrou nos tempos difíceis foi Deus.

Davi escreveu novamente no Salmo 46: 1, Deus é um socorro presente em tempos de angústia. Muitos dos salmos posteriores do Livro 5 (Salmos 120-134) foram escritos como cânticos de peregrinação, cantados com alegria por famílias judias enquanto subiam a Jerusalém para a festa da Páscoa.

Lembre-se que, para uma realização duradoura e rápida, é necessário que o seu coração esteja livre de maldade, que tenha praticado o bem e tentado perdoar mágoas antigas. Senão, os salmos de paz não terão efeito algum.

O que são os salmos?

Os Salmos são composições de diversos conteúdos poéticos e espirituais, que refletem a experiência religiosa individual e coletiva do povo de Israel e a sua evolução nos vários contextos históricos e culturais. Oração e poesia são um único sopro que se eleva ao Senhor como súplica, contemplação e louvor. E neste sopro existe toda a variedade de sentimentos e atitudes com os quais o homem em oração expressa sua fé e sua relação com o Deus vivo.

