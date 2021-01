Salmo do dia (10/01/2021): leitura para um domingo de paz

Para ter um domingo abençoado e de paz, levante pela manhã e leia o salmo do dia (salmo 138). Estar conectado com a palavra de Deus, nos dá ânimo e paz para enfrentar as situações. “No dia em que eu clamei, me escutaste; e alentaste com força a minha alma”. Saiba que em tudo Deus nos guarda e nos protege, confie que Ele não te desamparará.

Deus guia o seu povo para o caminho do bem, por isso, é importante a leitura diária da palavra. “Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás; estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará”. Confie que ele não te deixará sozinho, mesmo que todos te abandonem, Deus nunca o abandonará. Veja o salmo do dia.

Salmo do dia, domingo, 10 de janeiro de 2021

Ainda que os momentos de tribulação cheguem até sua vida, saiba que Deus está ao seu lado. O salmo do dia, lhe ajuda ter direcionamento para seguir o caminho da luz. O Senhor, derrama amor e paz sobre nossas vidas, mas precisamos passar esse amor adiante. A bondade com o próximo, é um dos mandamentos que o Senhor nos deixou. Assim, que venhamos seguir nossos dias levando amor e paz por onde passar.

Cântico 138 para ler de manhã

Eu te louvarei, de todo o meu coração; na presença dos deuses a ti cantarei louvores.

Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade, e pela tua verdade; pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome.

No dia em que eu clamei, me escutaste; e alentaste com força a minha alma.

Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca;

E cantarão os caminhos do Senhor; pois grande é a glória do Senhor. (salmo do dia)

Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde; mas ao soberbo conhece-o de longe.

Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás; estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará.

O Senhor aperfeiçoará o que me toca; a tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre; não desampares as obras das tuas mãos. (Salmos 138:1-8)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

