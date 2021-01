Salmo do dia (12/01/2021): leitura para uma terça-feira de paz

Neste ano de 2021, comece a dedicar um tempo diário para a leitura dos salmos. Lembrando sempre, que Deus ama a todos os seus filhos, porém, Ele deixa mandamentos que precisamos conhecer e seguir. Não dá para viver sozinho no mundo sem a proteção e amor de Deus. Faça diferente nesta terça, 12 de janeiro de 2021, peça em oração a Deus, um coração sincero e verdadeiro. Assim, a paz, a bondade e o amor te acompanhará todos os dias de sua vida. Veja o salmo do dia de hoje – salmo 15.

Ter uma boa vida, não está ligado a quantidade de bens materiais que uma pessoa possui. Tem a ver com a paz que você sente ao deitar todas as noites para dormir. Muitos, vivem dias turbulentos, tristes, sem amor e paz de espírito. Porém, aquele que conhece Deus e a sua palavra, sabe que Ele tem tudo isso e muito mais para oferecer. Mesmo sem merecer tanto, Ele nos instrui cumprir seus mandamentos e levar o amor, para obter essas dádivas. “SENHOR, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração”.

Salmo do dia, terça-feira, 12 de janeiro de 2021

Não existe uma fórmula mágica para ser feliz, existe Deus e sua bondade sobre nossas vidas. Deus mostra em sua palavra, que aquele que o ama e segue seus mandamentos terá uma vida abençoada. Não basta ser bom com aqueles que são próximos a você, pratique o bem para todos que entram em sua vida. Deus sempre está de olhos atentos nos seus filhos, Ele conhece seu coração melhor que você mesmo. Se a bondade e o amor, não fazem parte do seu dia a dia, peça a Deus que o ajude. Pois assim, alcançará o amor verdadeiro e a paz interior que muitos buscam, mas poucos encontram.

Cântico 15 para ler de manhã

SENHOR, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte?

Aquele que anda sinceramente, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração.

Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo;

A cujos olhos o réprobo é desprezado; mas honra os que temem ao Senhor; aquele que jura com dano seu, e contudo não muda.

Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. (Salmos 15:1-5)

