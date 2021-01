Salmo do dia (13/01/2021): comece sua quarta-feira com alegria

Acordar pela manhã, e ler uma palavra de ânimo e de inspiração, pode mudar todo o decorrer do seu dia. Por isso, é importante dedicar um tempinho para a leitura dos salmos diários. Deus, conhece o nosso coração, e sabe quais são nossos pensamentos. Se algo ou alguém te aflige e faz maldade contra sua vida, saiba que Deus pode te livrar. Antes de qualquer atitude, leia a bíblia sagrada e ela te guiará. Não pague mal com mal, faça diferente e veja Deus derramando bênçãos sobre você e sua família. Confira o salmo do dia – salmo 7.

Nesta canção de Davi ao Senhor, nós vemos como o rei tinha total dependência de Deus. Mesmo passando por provas e tribulações, ele não tomou nenhuma atitude antes de falar com o Senhor. Pedindo um direcionamento e apresentando sua causa nas mãos de Deus. Assim, devemos fazer igual, não se desesperando quando tudo ficar difícil. Mas sim, procurando olhar para nós mesmos e pedindo ao Senhor, pois só Ele tem o poder de julgar. “O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias”.

Salmo do dia, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021

Antes de tomar qualquer atitude contra alguém que fez mal a você, entregue para Deus os seus problemas. Não seja como o homem tolo que ama a maldade e despreza o amor. Pois, aqueles que tem bom coração, Deus cuida, guarda e livra de todo mal. Mas, se a perversidade chegou até seu coração, peça ao Senhor que te livre desses sentimentos. Saiba que Deus julgará a todos pelos seus feitos, por isso, que o amor, a bondade e o bem estejam sempre guardados em ti. Pois Deus tem grandes bênçãos para aqueles que praticam o amor e vivem corretamente os seus dias.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Cântico 7 para ler de manhã

Senhor meu Deus, em ti confio; salva-me de todos os que me perseguem, e livra-me;

Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre.

Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos,

Se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo (antes, livrei ao que me oprimia sem causa),

Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a; calque aos pés a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. (Selá.)

Levanta-te, Senhor, na tua ira; exalta-te por causa do furor dos meus opressores; e desperta por mim para o juízo que ordenaste.

Assim te rodeará o ajuntamento de povos; por causa deles, pois, volta-te para as alturas.

O Senhor julgará os povos; julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, e conforme a integridade que há em mim.

Tenha já fim a malícia dos ímpios; mas estabeleça-se o justo; pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins.

O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. (salmo do dia)

Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias.

Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada; já tem armado o seu arco, e está aparelhado.

E já para ele preparou armas mortais; e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores.

Eis que ele está com dores de perversidade; concebeu trabalhos, e produziu mentiras.

Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez.

A sua obra cairá sobre a sua cabeça; e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça.

Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor altíssimo. (Salmos 7:1-17)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

Aprenda o Salmo 121 para enfrentar os problemas com confiança