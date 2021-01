Salmo do dia (15/01/2021): leitura para uma sexta-feira abençoada

Mais uma semana se vai, e fica o pensamento em nossas mentes, o que acontecerá amanhã? O amanhã, pertence a Deus. Mesmo que você esteja passando por momentos de dificuldade, saiba que existe alguém que pode te ajudar. Amigos, vizinhos e até familiares podem te deixar na mão quando for preciso, mas Deus nunca abandona seu povo. Leia sobre o poder e a grandeza de Deus, no salmo do dia – salmo 24.

Esse salmo de Davi, é uma adoração ao Senhor pelo seu domínio universal. “Do SENHOR é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele a fundou sobre os mares, e a firmou sobre os rios”. A grandeza de Deus vai além dos nossos pensamentos e sonhos. E mesmo sendo tão poderoso e dono de tudo, tem o amor e o cuidado para com as nossas vidas. Por isso, não importa o que esteja passando neste dia, saiba que seu Deus é muito maior. Viva todos os dias crendo que ao seu lado, tem o dono de todo o mundo.

Salmo do dia, sexta-feira, 15 de janeiro de 2021

Deus é o todo poderoso, Ele criou o mundo e tudo que nele há. Nós, fomos feitos pelas mãos do Senhor e Ele é quem rege nossas vidas. Por isso, não pense que ninguém se importa com você, pois o criador, tem zelo por ti. Se precisa que um milagre aconteça, saiba que Deus realiza o impossível. Não existe nada no mundo que Ele não possa fazer. Se tem fé e acredita na sua palavra, peça com verdade no coração e Ele tudo fará por você.

Cântico 24 para ler de manhã

Do SENHOR é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.

Porque ele a fundou sobre os mares, e a firmou sobre os rios.

Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo?

Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.

Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. (salmo do dia)

Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. (Selá.)

Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.

Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra.

Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.

Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. (Salmos 24:1-10)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

