24 versículos da Bíblia para um feliz ano novo | DCI

“E Ele me disse:“ Minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza ”… Portanto, estou contente com as fraquezas, com os insultos, com as angústias, com as perseguições, com as dificuldades, por amor de Cristo; pois quando estou fraco, então sou forte. ” 2 Cor. 12: 9-10