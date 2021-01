Salmo do dia (16/01/2021): leitura para um sábado de paz

Comece seu final de semana diferente, tire um período para dedicar seu tempo ao Senhor. Tente contar quantas vezes passou por momentos difíceis e Deus estava ao seu lado para te dar a vitória. Não dá para fazer uma lista, pois ela seria imensa. A palavra de Deus, fala que antes do nascimento o Senhor já nos conhecia e nos amava. Ele nos criou, e nos fez para a honra e glória Dele. Neste sábado, 16 de janeiro, deixe que a gratidão por tanto amor venha inundar seu coração. Leia o salmo do dia – salmo 92.

Este salmo e cântico para os sábados, tem tudo a ver com adoração. Pois Deus tudo tem feito por nós, até mesmo o ar que sai de nossos pulmões, só é possível pelas mãos do Senhor. “Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos; exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Mui profundos são os teus pensamentos”. Dedique todos os dias um curto período para assim como o salmista, exaltar e adorar a Deus. Tenha um final de semana de paz, paz que o Senhor derrama sobre nossas vidas, quando estamos próximos a Ele.

Salmo do dia, sábado, 16 de janeiro de 2021

A gratidão é algo que não tem preço, se fosse contar quantas vezes Deus já nos livrou do mal, não teríamos papel para escrever. Pois, desde o nascimento, o Senhor cuida e zela dos seus filhos. Muitos, se esquecem desse amor e dessa bondade, mas se lermos diariamente a bíblia, vamos relembrar todas grandezas de Deus. O pai de sangue pode te abandonar e muitas vezes te fazer chorar, mas o Pai celestial, nunca o desampara. Na mensagem de hoje, vemos o amor e devoção que o salmista declara a Deus que sempre esteve ao seu lado. “Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Cântico 92 para ler de manhã

Bom é louvar ao SENHOR, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo;

Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade;

Sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério; sobre a harpa com som solene.

Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos; exultarei nas obras das tuas mãos.

Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Mui profundos são os teus pensamentos.

O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto.

Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniqüidade, é que serão destruídos perpetuamente.

Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. (salmo do dia)

Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão; serão dispersos todos os que praticam a iniqüidade.

Porém tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco.

Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim.

O justo florescerá como a palmeira; crescerá como o cedro no Líbano.

Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus.

Na velhice ainda darão frutos; serão viçosos e vigorosos,

Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. (Salmos 92:1-15)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

Aprenda o Salmo 121 para enfrentar os problemas com confiança