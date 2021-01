Salmo do dia (17/01/2021): comece seu domingo em paz

Como é a sua manhã? Independentemente de como nossas manhãs possam parecer, há um ritual matinal do qual todos podemos nos beneficiar: reconhecer a presença de Deus. Para começar o domingo em paz, leia o salmo do dia deste 17 de janeiro de 2021 e escute a palavra.

A seguir, aprenda o salmo 56, imprescindível que confiam no senhor. É atribuído ao rei Davi e pode ser considerado representante dele ou de qualquer outra pessoa que esteja se escondendo de um inimigo.

Salmo do dia – Salmo 56

Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me; pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia; pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança; não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras; todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Salmo do dia. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira! Tu contas as minhas vagueações; põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos: isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra; no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança; não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus; eu te renderei ações de graças; Pois tu livraste a minha alma da morte; não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? (Salmo do dia)

Cinco cânticos encorajadores para começar seu dia

Salmo 90:14 Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor infalível, para que cantemos de alegria e nos alegremos todos os nossos dias.

Salmo 46: 5 Deus está dentro dela, ela não cairá; Deus a ajudará ao amanhecer.

Salmo 143: 8 Deixe a manhã trazer-me a palavra do seu amor infalível, pois eu coloquei a minha confiança em você. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti confio a minha vida.

Salmo 23: 5 Meu cálice transborda de bênçãos. (NLT)

Salmo 139: 18 E quando eu acordo, você ainda está comigo! (NLT)

Queremos encorajá-lo a reservar um tempo todas as manhãs para reconhecer a Deus. Além do salmo do dia, aprenda o cântico 121 para enfrentar os problemas com confiança