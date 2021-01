Salmo do dia (19/01/2021): Tenha uma terça-feira cheia de alegria

Quantas noites você já ficou sem dormir pensando naquele problema impossível de se revolver? Ou quantas vezes, chorou até pegar no sono, porque não via uma solução para sua causa? Pois hoje, Deus te convida a mudar essa situação de desespero e aflição. No salmo de hoje, aprendemos sobre a imensa grandeza de Deus, o Deus que tudo pode e tudo vê, te convida a se alegrar no Senhor e descansar Nele. “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia”. Leia o salmo do dia completo. salmo – 46.

Neste lindo salmo, aprendemos sobre a fé perfeita em Deus. Perfeita, porque quando acreditamos e temos fé que Deus tudo pode nas nossas vidas, Ele de fato age ao nosso favor. “Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo”. Sendo assim, hoje é um dia para que você se alegre no Senhor, não só hoje, mas para sempre Ele estará ao seu lado. Te amando, protegendo e livrando de todo o mal, basta crer no teu Santo nome.

Salmo do dia, terça-feira, 19 de janeiro de 2021

Deus tem o poder sobre todo o mundo, Ele é quem dá a vida, e quem tem o poder de tirar. Se hoje, você acordou lembrando daquele problema impossível que parece não ter solução, saiba que Deus pode reverter a história. Seu poder, vai de geração em geração, do início ao fim, Ele tudo pode. Saiba que o teu Senhor, é quem pode parar uma guerra, apagar o passado e amar eternamente. “Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra; quebra o arco e corta a lança; queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre os gentios; serei exaltado sobre a terra”. O mundo pode te desprezar e te fazer parar, mas Deus, te pega pela mão e te faz levantar para caminhar mais uma milha.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Cântico 46 para ler de manhã

Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.

Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares.

Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. (Selá.)

Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.

Deus está no meio dela; não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã.

Os gentios se embraveceram; os reinos se moveram; ele levantou a sua voz e a terra se derreteu.

O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. (salmo do dia)

Vinde, contemplai as obras do Senhor; que desolações tem feito na terra!

Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra; quebra o arco e corta a lança; queima os carros no fogo.

Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre os gentios; serei exaltado sobre a terra.

O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. (Salmos 46:1-11)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

Aprenda a oração da meia noite para resolver problemas