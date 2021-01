Salmo do dia (20/01/2021): leitura para uma quarta-feira de ânimo

Ao levantar pela manhã, dedique alguns minutos para ler a palavra do Senhor e falar com Deus. Assim, verá a mudança diária na sua vida, pois quem anda ao lado de Deus é abençoado. Quem teme a Deus e aos seus mandamentos, foge todos os dias das tentações e procura sempre fazer o bem. Nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, saiba que Deus tem uma mensagem de ânimo para o seu coração. Leia o salmo do dia – salmo 26

O salmo do rei Davi, é uma oração ao Senhor, oração de confiança no poder do pai. O salmista, deixa claro que tem seguido os mandamentos do Senhor, fazendo o bem e espalhando o amor. “Lavo as minhas mãos na inocência; e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Para publicar com voz de louvor, e contar todas as tuas maravilhas”. Que assim como o salmista, nós também tenhamos verdade em nossas palavras e nas nossas atitudes. Ser verdadeiro, correto e honesto não é ser tolo, pelo contrário, tolo é aquele que pratica o mal, pois será julgado por Deus e de acordo com as suas más obras.

Salmo do dia, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021

O coração sincero e verdadeiro é o que Deus quer para cada um de seus filhos. Aqueles que não fazem o mal e nem praticam a iniquidade, são os que o Senhor abençoa. Pois Deus, instrui a cada um dos seus filhos, a não serem como o homem impuro, que fala palavras tortas e não pratica o amor com o próximo. Deus é o amor, logo, Ele requer de nós o melhor do nosso coração. Não deixe que a perversidade do mundo chegue até você. Peça hoje mesmo ao Senhor, um coração reto e puro, para alcançar a maior das bênçãos, uma morada no céu.

Cântico 26 para ler de manhã

Julga-me, SENHOR, pois tenho andado em minha sinceridade; tenho confiado também no SENHOR; não vacilarei.

Examina-me, Senhor, e prova-me; esquadrinha os meus rins e o meu coração.

Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos; e tenho andado na tua verdade.

Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados.

Tenho odiado a congregação de malfeitores; nem me ajunto com os ímpios.

Lavo as minhas mãos na inocência; e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. (salmo do dia)

Para publicar com voz de louvor, e contar todas as tuas maravilhas.

Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória.

Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos,

Em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos.

Mas eu ando na minha sinceridade; livra-me e tem piedade de mim.

O meu pé está posto em caminho plano; nas congregações louvarei ao Senhor. (Salmos 26:1-12)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

Oração de boa noite para terminar o dia com tranquilidade