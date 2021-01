Salmo do dia (22/01/2021): leitura para uma sexta-feira alegre

Comece sua sexta-feira com ânimo e alegria no Senhor, porque Deus é bom em todo tempo. “Sabei que o Senhor é Deus; foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos; somos povo seu e ovelhas do seu pasto”. Todos os dias ao levantar, tire um tempo para adorar ao Senhor, seja lendo a bíblia, louvando hinos, orando ou até mesmo seguindo os mandamentos do Senhor. Todas essas coisas são formas de adoração, e quando estamos ao lado do Senhor, pode vir a tempestade que for, não vamos cair. Pois a mão de Deus segura aqueles que o temem, dando força, ânimo e alegria para os seus filhos. Leia o salmo do dia – salmo 100.

Quando estamos perto do Senhor, o que mais queremos é o adorar. Já que, a fidelidade de Deus é a única certeza que temos nessa vida. E Ele não desampara aqueles que o adoram e o buscam de todo coração. “Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia; e a sua verdade dura de geração em geração”. Saiba que neste dia, Deus está de ouvidos atentos para te ouvir, se não tiver o que falar, apenas adore. Pois Ele vai te ouvir e sempre estará ao seu lado, passe o tempo que passar, em Deus você sempre terá um amigo verdadeiro.

Salmo do dia, sexta-feira, 22 de janeiro de 2021

Quando adoramos ao Senhor, Ele ouvi a nossa adoração e a alegria reina em nosso viver. Nós fomos criados por Deus para o adorar, exaltar a grandeza do nosso Senhor. Por que adorar? Porque Deus é bom, o único digno de toda honra e toda glória. Aquele que criou os céus e a terra, ama aqueles que com o coração o adoram. E essa adoração pode ser feita de várias formas, cumprindo os mandamentos, louvando, seguindo os caminhos do Senhor e até mesmo fazendo o bem ao próximo. Saiba que a celebração ao Senhor é para todos aqueles que ama a Deus e querem estar com Ele.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Cântico 100 para ler de manhã

Celebrai com júbilo ao SENHOR, todas as terras.

Servi ao Senhor com alegria; e entrai diante dele com canto.

Sabei que o Senhor é Deus; foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos; somos povo seu e ovelhas do seu pasto.

Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor; louvai-o, e bendizei o seu nome.

Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia; e a sua verdade dura de geração em geração. (Salmos 100:1-5)

Vídeo sobre o salmo do dia.

Oração de Ana: exaltando ao Senhor pelas bênçãos e milagres realizados