Salmo do dia (24/01/2021): leitura para um domingo abençoado

Lembre-se sempre da grandeza do seu Deus, ele te conhecia antes mesmo de nascer. Já sabia qual seria a cor dos teus olhos e dos teus cabelos. Já tinha um plano especial feito para sua vida, pois Deus é quem sabe o que é melhor para nós. Creia sempre e tenha fé, que aquele que te criou e formou, nunca te abandona e nunca te desampara, pois Ele te ama mais que tudo. Leia hoje o salmo do dia.

O salmo 139 foi escrito pelo rei Davi, escrito para declarar a grandeza de Deus. “Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá”. O poder de Deus vai além das extremidades da terra, não há nada no mundo que possa acontecer que o Senhor já não saiba. Por isso, como podemos duvidar de Deus e do seu poder? Não existe outro que conhece o nosso oração tão bem como o Senhor. Tenha fé que Ele sempre estará contigo em todos os dias de sua vida, saiba que o dono do mundo ao seu lado está.

Salmo do dia, domingo, 24 de janeiro de 2021

Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe cada um dos seus pensamentos, sonhos, desejos e todos os planos que construímos ao longo da vida. Se chorar mesmo no escuro do teu quarto, saiba que os olhos do Senhor lá também te acharão. E mesmo depois de uma grande tempestade, Deus sempre estará com você. Não pense que foi abandonado, pois o ser humano pode te deixar e te fazer mal. Mas Deus e a grandeza do seu poder, jamais desampara aqueles que o amam e acreditam em seu Santo nome. Creia hoje que o seu Deus, é o Deus do impossível e vai além de tudo e todos para abençoar os seus filhos.

Cântico 139 para ler de manhã

SENHOR, tu me sondaste, e me conheces.

Tu sabes o meu assentar e o meu levantar; de longe entendes o meu pensamento.

Cercas o meu andar, e o meu deitar; e conheces todos os meus caminhos.

Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces.

Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão.

Tal ciência é para mim maravilhosíssima; tão alta que não a posso atingir.

Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face?

Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também.

Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar,

Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.

Se disser: Decerto que as trevas me encobrirão; então a noite será luz à roda de mim. (salmo do dia)

Nem ainda as trevas me encobrem de ti; mas a noite resplandece como o dia; as trevas e a luz são para ti a mesma coisa;

Pois possuíste os meus rins; cobriste-me no ventre de minha mãe.

Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito; maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.

Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra.

Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no teu livro todas estas coisas foram escritas; as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia.

E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles!

Se as contasse, seriam em maior número do que a areia; quando acordo ainda estou contigo.

Ó Deus, tu matarás decerto o ímpio; apartai-vos portanto de mim, homens de sangue.

Pois falam malvadamente contra ti; e os teus inimigos tomam o teu nome em vão.

Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti?

Odeio-os com ódio perfeito; tenho-os por inimigos.

Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece os meus pensamentos.

E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. (Salmos 139:1-24)

