Salmo do dia (30/01/2021) para começar seu dia com paz

Os Salmos oferecem incontáveis ​​versículos de lutas da vida real e orações pela força e cobertura de Deus. Não importa o que estejamos enfrentando hoje, podemos escolher colocar nossos corações e mentes em Sua verdade, crendo que Ele está conosco e nos dando força a cada passo do caminho. Veja o salmo do dia para começar seu sábado (30/01).

No salmo 11 aprendemos com o rei Davi que a honestidade gera bênçãos do Senhor. Mas ao mesmo tempo, aqueles que tem maldade em seu coração e não cumprem os mandamentos, serão julgados por Deus. “O Senhor prova o justo; porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso; isto será a porção do seu copo”.

Salmo do dia – Salmo 11

No SENHOR confio; como dizeis à minha alma: Fugi para a vossa montanha como pássaro?

Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem, às escuras, aos retos de coração.

Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?

O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus; os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens.

O Senhor prova o justo; porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma.

Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso; isto será a porção do seu copo.

Porque o Senhor é justo, e ama a justiça; o seu rosto olha para os retos. (Salmos 11:1-7)

Quando falamos em segurança, logo pensamos em Deus. Pois sabemos que o mundo inteiro pode acabar, mas o poder de Deus permanece para todo o sempre. E Ele, é justo para os seus filhos que praticam a verdade e seguem as suas leis. O Senhor ama o que é certo e abomina o pecado e a maldade. Por isso, se você ama o Senhor e cumpre os seus mandamentos, jamais estará sozinho. A segurança e a proteção divina sempre estará com você e toda a sua casa.

