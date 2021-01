Santo do dia: faça oração a Santa Genoveva, padroeira de Paris

O santo do dia, 3 de janeiro, é dedicado à Santa Genoveva – padroeira de Paris. Mulher enérgica, influente e notável, soube tomar, na oração, as decisões corretas para unir os seus concidadãos e protegê-los de vários perigos, como saques, fome. É considerada protetora contra as guerras e as epidemias.

Santa Genoveva nasceu em 422, em Nanterre, perto de Paris, na França. Após sua morte, ela continuou a proteger a cidade e sempre foi invocada contra enchentes e epidemias: por exemplo, no século XI, contra a queimadura (ergotismo, devido a um fungo do centeio) causada por um comida ruim em tempos de escassez: os doentes eram curados tocando na caçada que continha suas relíquias trazidas para Notre-Dame.

Peça intercessão à Santa.

Oração à Santa Genoveva – Santo do dia

Deus, nosso Pai, por intercessão de Santa Genoveva, afastai de nós a peste, a fome, as guerras. Saibamos defender nossa dignidade de cidadãos livres e de filhos de Deus, que nos chamou a viver na paz e na justiça, deixando de lado interesses mesquinhos e individualistas.

Dai-nos, Senhor, a coragem e a abnegação de Santa Genoveva que soube praticar o Evangelho, servindo aos irmãos, e que obteve na oração forças para debelar o perigo da opressão e o desespero da fome. Jamais nos falte a vossa proteção e auxílio nas dificuldades pelas quais passamos.

Amém.

Oração de cura

Vós que curastes os enfermos e alimentastes os famintos, obtém a luz de Deus e fortalece-nos para rejeitar a tentação.

Você que se preocupava com os pobres, protege os enfermos, os abandonados e os desempregados.

Você que resistiu aos exércitos e encorajou os sitiados, dá-nos a direção da verdade e da justiça.

Tu que ao longo dos séculos nunca deixaste de cuidar do teu povo, ajuda-nos a guardar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo.

Que o seu exemplo seja para nós, um incentivo para buscarmos sempre a Deus e servi-lo por meio de nossos irmãos e irmãs.

Amém.