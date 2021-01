Santo do Dia (10/01): celebre o dia de Frei Gonçalo de Amarante

Santo do dia, 10 de janeiro: Frei Gonçalo de Amarante nasceu em Portugal, em uma família rica e de alto escalão. Após sua ordenação, ele transferiu sua grande fortuna para seus sobrinhos, e passou 14 anos em peregrinação pelas Terras Sagradas; sua família não o reconheceu quando ele voltou.

Frade dominicano, recebeu permissão de seus superiores para viver como eremita perto de Amaranthe, Portugal . Construiu uma ponte sobre o rio Tâmega, principalmente com as próprias mãos. Muitos ações maravilhosas são relatados sobre o Beato Gonzalo.

Morreu em 10 de janeiro de 1259 em Amarante, Portugal de causas naturais. Foi beatificado em 16 de setembro de 1561 pelo Papa Pio IV.

Oração a Frei Gonçalo de Amarante – Santo do dia

Ó admirável São Gonçalo! Glória de Portugal, Luz de Amarante e de toda a Santa Igreja, apóstolo com todos os predicados e cheio da gloria de Deus, mártir do desejo, virgem puríssimo, vaso ungido de celestial pureza, espelho de perfeita humildade e sabedoria, é o gozo dos coros angelicais, terror dos hereges e dos espíritos infernais que o teu nome temem e tremem e com seus estupendos milagres e graças, é o refúgio e consolo de seus devotos. Hoje dou mil graças por tão singulares excelências que foi adornada tua alma puríssima e me alegro que agora sejas glorificado na pátria celestial em companhia do coro dos anjos. Ó milagroso Santo! Que por sua virtude o Divino Infante deu a vida temporal e espiritual a tantos mortos, vista a tantos cegos, ouvidos a tantos surdos, pernas aos aleijados, fala aos mudos e saúde a inúmeros enfermos, converte a nós para que se retire dos nossos corações as culpas que são a morte da alma e para que possamos ouvir as divinas aspirações e caminhemos com fervor a cumprir a Divina Vontade e a proferir o seu santo nome.

Cure os doentes, sossega o rio, suste a ira do Senhor, redime os encarcerados, a miséria, recupere bens e membros perdidos, e dê saúde aos anciãos e afasta o perigo. São Gonçalo, eu tenho confiança na tua intercessão. Peça por mim junto ao Senhor para que eu consiga a graça de (diga aqui a graça que necessita), e ainda me consiga a especial graça da salvação de minha alma. Tudo para a maior glória de Deus. Assim seja.

