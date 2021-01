Simpatia da romã no dia 6 de janeiro atrai dinheiro e amor

Com o ano de 2021 começando, pessoas do Brasil e ao redor do mundo mantém seus rituais para atrair coisas boas. No dia 6 de janeiro se celebra o Dia de Reis, e na data, a simpatia da romã é um dos principais costumes do ano novo. Veja o passo a passo e aprenda a fazer para que seu ano comece com o pé direito.

A fruta é usada para fazer sucos e sobremesas, mas no dia 6 de janeiro, a romã é ideal para se atrair sorte no dinheiro, para quem acredita.

Qual o significado de comer romã no Dia de Reis?

O ato tem como objetivo ter boa sorte na vida financeira. A intenção é de ter prosperidade durante os 12 meses do ano, e para isso, é preciso fazer o ritual com as sementes da fruta. A data para comer as sementes da romã se refere ao dia em que os três magos Gaspar, Belchior e Baltazar foram até o presépio para visitar o menino Jesus, como se acredita na religião cristã.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os nomes têm os seguintes significados: Gaspar quer dizer “aquele que vai inspecionar”, Melquior é “meu rei é luz”, e Baltasar interpreta-se como “Deus manifesta o rei”.

Está desempregado? Aprenda o ritual para arrumar emprego

Como fazer a simpatia da romã?

Para fazer a simpatia da romã é preciso seguir 2 passos:

Consuma três caroços da fruta e, em seguida, jogue elas para trás. Enquanto realiza o ato, repita a seguinte frase: “Gaspar, Belchior e Baltazar, que o dinheiro não venha me faltar”.

Para completar, deve-se guardar três sementes no interior da carteira. Tem quem acredite que dá para potencializar o ritual ao dobrar a quantidade de sementes. Ou seja: usam seis, fazendo referência ao dia 6.

Simpatia para o Dia de Reis para amor em 2021

Além da simpatia das 9 sementes, existe outra opção de ritual para se fazer. Primeiro, encha uma taça com champanhe. Na sequência, recorte um papel celofane ou outro na cor dourada, em 5 cm por 5 cm.

Após deixar o papel por perto, corte uma romã ao meio. Pegue a taça e faça uma saudação ao mago Baltazar. Por exemplo, pode-se dizer “salve São Baltazar”. Imediatamente se deve tomar um gole do champanhe ou espumante.

Para completar, coloque uma semente na boca, depois deixe sem nenhuma polpa e coloque no papel reservado. Depois disso, faça o mesmo com os outros magos e repita o ato de guardar as sementes.

Com as três sementes já no papel, as guarde na carteira de forma que fique intocável até o próximo ano. Quando for repetir a simpatia, enterre as sementes no jardim no ano seguinte, fazendo assim, se garante boa sorte para ter dinheiro no bolso todo o ano.

Benefícios da romã

A romã é repleta de benefícios. De acordo com o site de notícias “Medical News Today”, a polpa é rica em minerais, vitaminas e fibras, que ajudam a eliminar o mau colesterol. Além disso, a fruta é consumida in natura, como suco, chá ou xarope para tratar inflamações de garganta, gengiva, cólicas e diarreias.

A romã é uma fruta que contém centenas de sementes comestíveis chamadas arilos. Eles são ricos em fibras, vitaminas, minerais e compostos de plantas bioativas, mas também contêm algum açúcar.

Os principais nutrientes encontrados na romã são:

Fibra (aproximadamente 7 gramas em 1 xícara de sementes)

Proteína: (aproximadamente 3 gramas em 1 xícara de sementes)

Vitamina C

Vitamina K

Colina

Folato

Potássio

Ômega 6