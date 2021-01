Versículo do dia (14/01/2021): leitura para quinta-feira

A semana está acabando, e com ela, muitas coisas que imaginamos que aconteceria também se vão. Planos, sonhos, tudo isso é muito bom, mas quando não acontecem nos entristecemos. Pensamos então que Deus não está nos escutando ou que nos abandonou. Porém, a palavra do Senhor nos ensina a confiar e ter fé que no momento certo, Ele age ao nosso favor. Nesta quinta-feira, o versículo do dia se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 6.

Antes de qualquer coisa, é preciso ter fé em Deus. “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem”. Com isso, entendemos que o simples fato de crer em Deus, já se remete a fé. Assim, se cremos em Deus que não vemos, como podemos não acreditar que Ele estará sempre ao nosso lado? O Senhor, ao longo da bíblia sagrada, mostra seu poder e sua grandeza. Cabe a nós, apenas acreditar que assim como Ele foi com os antigos, também agirá em nosso favor. Tenha fé em Deus e creia que tudo Ele fará por você, mesmo que parece impossível aos seus olhos.

Versículo do dia, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021

Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. (Hebreus 11:6)

Leia o capítulo 11

Leia o capítulo 11

1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêem.

2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho.

3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.

4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. (Versículo do dia)

5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara; visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus.

6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. (Hebreus 11:1-6)

