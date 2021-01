Versículo do dia (15/01/2021): Comece sua sexta-feira com ânimo

Todos os dias, passamos por momentos difíceis e de aflição. Muitos, chegam a pensar que não há nada de bom na vida. É nessas horas, que o amor de Deus precisa de alguma forma chegar até essas pessoa. Pois a palavra do Senhor deixa bem claro que o amor de Deus é maior que tudo e todos. Assim, o versículo do dia, fala que por esse imenso amor, Jesus morreu na cruz por cada um de nós. A mensagem fica no livro de João, capítulo 3, versículo 16.

Sempre que o desânimo, tristeza e medo chegar até você, lembre-se de Jesus. Ele que veio ao mundo com uma única missão, salvar nossas vidas e demonstrar seu amor. “Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. Deus, tem um plano destinado para a vida de cada um. Porém, muitos decidem seguir seus próprios rumos e se esquecem do amor verdadeiro de Deus. No dia de hoje, saiba que esse amor te acompanha onde quer que vá, basta crer e chamar por Ele. Deus, é o próprio amor!

Versículo do dia, sexta-feira, 15 de janeiro de 2021

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3:16)

Louvor do dia:

Leia o capítulo 3

1. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus.

2. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és Mestre, vindo de Deus; porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.

3. Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.

4. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer?

5. Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.

6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito.

7. Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo. (versículo do dia)

8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai; assim é todo aquele que é nascido do Espírito.

9. Nicodemos respondeu, e disse-lhe: Como pode ser isso?

10. Jesus respondeu, e disse-lhe: Tu és mestre de Israel, e não sabes isto?

11. Na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos; e não aceitais o nosso testemunho.

12. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais?

13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu.

14. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado;

15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.

18. Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. (João 3:1-16)

