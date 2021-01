Versículo do dia (16/01/2021): comece seu sábado com alegria

Quantas vezes passou por situações que o fizeram parar, que a caminhada parecia não ter fim? Sim! todos enfrentam problemas como estes. Porém, o que pode manter a mente alegre e o ânimo no coração, é a firme palavra de Deus. Ao decorrer de toda a bíblia sagrada, Ele expressa seu amor incondicional para seus filhos. Assim como, a mensagem de hoje, Deus instrui Josué, para não desanimar e se esforçar, pois o Senhor era com ele. Leia o versículo do dia, que fica no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9.

Quando o medo, a aflição e o desespero tomar conta de você, peça a Deus que cuide de sua vida e que derrame a paz sobre você. Ele tem esse poder, assim como foi com o povo de Israel na travessia do Mar Vermelho, Ele segura sua mão e te acompanha. Porém, para obter a total atenção do Senhor, siga a sua palavra e seus mandamentos. “Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares”.

Versículo do dia, sábado, 16 de janeiro de 2021

Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido.

Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. (Josué 1:8-9)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Louvor do dia:

Leia o capítulo 1

1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do SENHOR, que o SENHOR falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo:

2. Moisés, meu servo, é morto; levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel.

3. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés.

4. Desde o deserto e do Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo.

5. Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida; como fui com Moisés, assim serei contigo; não te deixarei nem te desampararei. (versículo do dia)

6. Esforça-te, e tem bom ânimo; porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria.

7. Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.

8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido.

9. Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. (Josué 1:1-9)

Reze o Salmo 23 em tempos de turbulência e dificuldade