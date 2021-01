Versículo do dia (18/01/2021): leitura para uma segunda-feira de amor

Deus deixou para os seus filhos instruções de como se portar diante de várias situações. Ao falar da fé em especial, o Senhor exorta falando que “sem a fé, é impossível agradar a Deus”. Por que a fé é tão importante? Porque é através dela que cremos em Deus, pois não o vemos. Assim, o Senhor nos ensina a acreditar em seu nome e nas suas promessas, a ter fé que jamais estaremos sozinhos. Na mensagem de hoje, aprenda como a falta de fé pode nos tirar da presença de Deus. Leia o versículo do dia, que fica no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6.

Na leitura de hoje, aprendemos sobre a fé, porque aquele que acredita e tem fé em Deus, todos os dias tenta fugir das tentações. Procura viver seus dias na terra, seguindo a palavra do Senhor e se desviando do mal. “Bem-aventurado o homem que sofre a tentação; porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam”. Deus em tudo é perfeito, na sua criação, no seu amor, na sua infinita bondade e misericórdia. Se hoje estamos aqui, foi porque Ele nos sustentou e cuidou de nossos vidas, seguir seus mandamentos é apenas o que Ele pede para permanecermos ao seu lado, ao lado da luz do mundo. “A religião pura e imaculada para com Deus e Pai, é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo”.

Versículo do dia, segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. (Tiago 1:6)

Louvor do dia:

Leia o capítulo 1

1. Tiago, servo de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que andam dispersas, saúde.

2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações;

3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência.

4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma.

5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada.

6. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte. (versículo do dia)

7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa.

8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos.

9. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação,

10. E o rico em seu abatimento; porque ele passará como a flor da erva.

11. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece; assim se murchará também o rico em seus caminhos.

12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação; porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.

13. Ninguém, sendo tentado, diga: De Deus sou tentado; porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta.

14. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.

15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado; e o pecado, sendo consumado, gera a morte.

16. Não erreis, meus amados irmãos.

17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.

18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas.

19. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.

20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus.

21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas.

22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.

23. Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural;

24. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era.

25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. (versículo do dia)

26. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã.

27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai, é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. (Tiago 1:1-27)

