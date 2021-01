Versículo do dia (19/01/2021): leitura para uma terça-feira abençoada

Deus conhece a cada um de seus filhos, sabe os pensamentos e o desejo do coração. Se você tem pedido algo ao Senhor, e ainda não teve uma resposta, creia que no tempo certo chegará. Na mensagem de hoje, vemos Deus falando aos cativos da babilônia e consolando seu povo que pensava estar desamparado. Porém, o pai celestial, nunca deixa seus filhos desolados ou presos sem nenhuma palavra de ânimo. Se hoje, dia 19 de janeiro de 2021, você pensou em desistir porque achou estar sozinho, tenha fé e creia que o todo poderoso está de braços abertos a te esperar. Leia o versículo do dia que fica no livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 11 ao 13.

Nos versículos de hoje, vemos a carta do profeta Jeremias ao povo que sofria cativo longe de casa, em uma terra estranha. Com costumes, comida, cultura, tudo diferente, Deus os visitou através da palavra escrita por jeremias. Quando clamamos ao Senhor, com o coração contrito e verdadeiro, Ele lá do céu ouve o nosso clamor e se apressa em nos socorrer. “E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei”.

Versículo do dia, terça-feira, 19 de janeiro de 2021

Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. (Jeremias 29:11-13)

Louvor do dia:

Leia o capítulo 29

1. E Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para babilônia

2. (Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, e a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros),

3. Pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Hilquias (os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a babilônia, a Nabucodonosor, rei de babilônia), dizendo:

4. Assim diz o SENHOR dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para babilônia:

5. Edificai casas e habitai-as; e plantai jardins, e comei o seu fruto.

6. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas; e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. (versículo do dia)

7. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor; porque na sua paz vós tereis paz.

8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos, que sonhais;

9. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome; não os enviei, diz o Senhor.

10. Porque assim diz o SENHOR: Certamente que passados setenta anos em babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar.

11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais.

12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei.

13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração.

14. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. (Jeremias 29:1-14)

