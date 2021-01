Versículo do dia (20/01/2021): Comece sua quarta-feira com fé

Deus tem um plano perfeito para vida de cada ser humano. Muitos decidem não viver a vontade de Deus e fazem suas próprias escolhas, tomando caminhos errados e sem direção. Mas aquele que teme ao Senhor, não dá um passo sem pedir o direcionamento de Deus. A bíblia sagrada, nos mostra que sábio é aquele que entrega ao Senhor a sua vida. Pois Deus, é o único que pode fazer todas as coisas e tem o poder nas mãos. Leia o versículo do dia, que fica no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4 e 5.

Na mensagem de hoje, aprendemos sobre a importância das boas obras, de plantar amor e colher a paz. Aquele que tem o Senhor, como seu único e suficiente salvador, sabe que os mandamentos de Deus são como luminárias mostrando o caminho certo a seguir. Assim também, precisamos entender que Deus ama a todos por igual, mas qual o pai não se agrada do filho que o segue e o ama sem reservas? Deus como um pai, hoje te convida a não seguir outro caminho que não seja o Dele, caminho que traz paz, amor e luz para nossos corações. “Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás”.

Versículo do dia, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021

Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca segará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. (Eclesiastes 11:4-5)

Louvor do dia:

Leia o capítulo completo 11

1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.

2. Reparte com sete, e ainda até com oito, porque não sabes que mal haverá sobre a terra.

3. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, ou para o norte, no lugar em que a árvore cair ali ficará.

4. Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca segará.

5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. (versículo do dia)

6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas.

7. Certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol.

8. Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade.

9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos; sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo.

10. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. (Eclesiastes 11:1-10)

