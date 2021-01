Versículo do dia (25/01/2021): comece sua segunda com gratidão

Quando lemos a bíblia sagrada, temos uma outra visão do mundo. Porque o Senhor, nos mostra ao longo da sua palavra o que é correto e o que não é correto. Mas algo em especial, que Deus deixou para nós é o Espírito Santo, que é nosso consolador. Aquele que tem fé em Deus e acredita em Jesus Cristo, tem o consolador ao seu lado o tempo inteiro. E a palavra do Senhor diz, que aquele que ama, conhece ao Senhor, mas quem não tem o amor, não sabe quem é Deus. Por isso, que venhamos ter em nosso coração antes de tudo o amor, amor verdadeiro e para com todos. Leia o versículo do dia que fica no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 15 e 16.

Na carta de João, aprendemos que Deus é luz, Deus é amor, e precisamos da luz e do amor para sermos felizes de verdade. Então, não tenha medo em seu coração, pois quem tem Deus, não sente medo, já que Deus tudo pode e tudo vê. Siga os mandamentos do Senhor de dia e de noite, e verá a luz do mundo abençoando sua vida e de toda sua família. “Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus; se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo”.

Versículo do dia, segunda-feira, 25 de janeiro de 2021

Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. (1 João 4:15-16)

Leia o capítulo 4

1. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.

2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus: Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus;

3. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus; mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo.

4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido; porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo.

5. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve.

6. Nós somos de Deus; aquele que conhece a Deus ouve-nos; aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro.

7. Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.

8. Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor.

9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos.

10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados.

11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. (versículo do dia)

12. Ninguém jamais viu a Deus; se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor.

13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito.

14. E vimos, e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo.

15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus.

16. E nós conhecemos, e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor; e quem está em amor está em Deus, e Deus nele.

17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança; porque, qual ele é, somos nós também neste mundo.

18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor; porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor.

19. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro.

20. Se alguém diz: Eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu?

21. E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. (1 João 4:1-21)

