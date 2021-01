Versículo do dia (27/01/2021): faça a leitura de hoje

Deus tem um plano especial na vida de cada um dos teus filhos. Temos como guia o Espírito Santo, que nos consola e nos ensina o que é certo fazer. Veja o versículo do dia, que fica no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22.

Versículo do dia – Versículo 22 (5:22)

1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão.

2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará.

3. E de novo protesto a todo o homem, que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei.

4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei; da graça tendes caído.

5. Porque nós pelo Espírito da fé aguardamos a esperança da justiça.

6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum; mas sim a fé que opera pelo amor.

7. Corríeis bem; quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade?

8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou.

9. Um pouco de fermento leveda toda a massa.

10. Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis; mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. (versículo do dia)

11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo o escândalo da cruz está aniquilado.

12. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando.

13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor.

14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.

15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros.

16. Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.

17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.

18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei.

19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia,

20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,

21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.

22. Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo do dia (5:22)

23. Contra estas coisas não há lei.

24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.

25. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito.

26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. (Gálatas 5:1-26)

