Tendência 2021: neon estará de volta na unha e moda praia

De olho nas tendências para 2021? Pode apostar no neon. Faz algum tempinho que figura nos looks das antenadas na moda e promete seguir forte, porque ajuda a levantar o astral em meio a um momento tão conturbado. Os tons de marcador de texto coloriram looks dos anos 1980 e 1990, e têm espaço em todas as áreas da moda e da beleza, podendo aparecer em nail art, maquiagem, roupas, biquínis, maiôs e calçados. Saiba tudo sobre a tendência neon:

Como usar a tendência neon?

Para seguir a trend, leve em conta que é bem chamativa. Portanto, vai atrair olhares. Você segura a proposta? Então, agora chegou a hora de dosar na quantidade. Se estiver com medo de cometer excessos, escolha apenas um item com o recurso fashion e combine-o com o restante mais neutro. As mais ousadas podem exibir produções mais coloridas, sempre usando o bom-senso em frente ao espelho. Inspire-se:

Maquiagem destaca os olhos com a tendência

Que tal destacar os olhos com maquiagem neon? Vale sombra, lápis e/ou delineador com as cores marcantes. Manu Gavassi fez uma composição, com verde do canto interno e o restante da pálpebra em azul. Para evitar excessos, arremate a produção com batom nude ou gloss de tonalidade próxima à dos lábios.

Tendência neon nas unhas

No quesito beleza, as unhas também ganham toque a mais com o neon. Vale optar por uma cor só ou uma diferente para cada dedo. Preta Gil foi além e combinou com outra tendência: tie-dye. A designer Layla Gonçalves assina a nail art diferentona, que conta com esmalte em gel branco, algumas cores de pó acrílico e secagem na cabine de LED.

Quer se inspirar na cantora e fazer algo parecido em casa? Para isso, aplique uma cor de fundo em todos os dedos. O próximo passo é espalhar esmaltes coloridos em um pedaço pequeno de esponja e aplicar dando leves batidinhas.

Neon na moda praia

O neon vai da moda urbana à praia. Maisa (acima) escolheu maiô rosa na modelagem asa-delta (cavada), que também é tendência forte e ajuda a alongar as pernas.

Outra possibilidade é misturar diferentes cores de marcador de texto. O resultado, é claro, nada discreto. Giovanna Antonelli (abaixo) estava de biquíni rosa e saída de praia verde. Gostou?

Tendência neon moda

Patricia Poeta entrou na tendência, que marca presença na blusa lisa, na faixa lateral da saia jeans e até na sandália. “Sempre curti e usei (neon). A cor elétrica traz energia para o visual (e para o humor)”, escreveu em seu Instagram.

Os tons de marcador de texto podem aparecer em qualquer peça. Levando em conta que chama bastante atenção, quanto mais detalhes com ele, mais ousado é o look.

A cor cintilante deve invadir as academias

Com preguiça de malhar? Saiba que colocar uma roupa esportiva já é um passo para levantar o ânimo. Se ela for neon, esse efeito pode ser ampliado. Adriane Galisteu sabe bem disso e vestiu top e shorts com a tendência. Bora praticar atividade física e ainda ser fashion?

Sapatos na cor ‘cheguei’

Para quem tem receio de cometer excessos com o neon por ser bem marcante, uma dica é optar por algo mais discreto. Que tal deixá-lo apenas no calçado? Botas, tênis, sandálias e escarpim caem bem com roupas neutras. Mas, se discrição não é seu lema, faça como Fernanda Keulla e brinque de combinar com roupa de destaque. O amarelo dos pés incrementou o visual fashion, que traz conjunto de moletom em tie-dye.