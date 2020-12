De quem é a maior cobertura do Rio, à venda por R$ 65 milhões?

A maior cobertura do Rio de Janeiro, com 3.900 metros quadrados, está à venda por R$ 65 milhões. Toda a planta foi construída sob encomenda da família Guinle no final dos anos 30. O imóvel fica na praia de Flamengo e é um espelho da alta sociedade carioca do século passado. O local, hoje, é alugado para festas e eventos.

Cobertura da Família Guinle no Rio

A família Guinle era muito famosa e prestigiada no Brasil por seu status de riqueza e pela vida luxuosa que levavam. Eles administravam o porto de Santos e, com sua fortuna, o herdeiro Jorginho, construiu o hotel Copacabana Palace e o palácio do governo do Rio de Janeiro. O empresário era conhecido por ser um típico playboy carioca, tinha uma vida regada a luxos e ostentação.

Na década de 30, Guinle mandou construir o apartamento de 4 andares na praia do Flamengo, número 284. Mas na década de 70, devido à falência da família, a “mansão suspensa” teve de ser vendida. A família Fragoso Pires foi quem comprou o imóvel e se mudou para lá.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Contudo, quem vive no local é a matriarca Angela Fragoso Pires, somente na companhia de funcionários, pois seu marido, o armador e ex-presidente do Jockey Club, José Carlos Fragoso Pires, faleceu no final de outubro, aos 87 anos.

À Venda há sete anos

Desde 2013, os proprietários do palacete tentam vende-lo, mas sem sucesso. Nos últimos dois meses, no entanto, a divulgação aumentou bastante, devido à morte de José Carlos Fragoso Pires.

Nos últimos tempos, a casa vem sendo usada como salão de festas e já foi parte do cenário de novelas da globo, como “Amor de mãe” e “O outro lado do paraíso”.

A cobertura no Rio

A cobertura conta com 4 andares, compostos por 4 suítes, sala de jantar para 24 pessoas, jardim de inverno com fonte em mármore, jardim, piscina aquecida, sauna, spa, churrascaria, sala de jogos, e grandes salões de baile, além de uma vista para a baía de Guanabara e o Pão de Açúcar. O apartamento conta com 12 vagas na garagem. Além disso, uma parte inteira do prédio é exclusiva da cobertura, com entrada privativa pela Rua Payssandu.

Apenas o imóvel está à venda, todos os moveis e acervo de obras de arte, tanto dos Guinle, quanto dos Fragoso Pires não vão continuar na cobertura após a venda.

Confira o vídeo do apartamento.

Qual é a família de SP que pagou R$ 2 bilhões em taxas para enviar dinheiro para fora?