Concurso ION Niterói tem salário de R$ 12 mil para advogado

A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) lançou seu aguardado concurso público, trazendo 58 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.300,40 a R$ 12.002,00, tornando-se uma oportunidade atrativa para quem deseja estabilidade no setor público.

As inscrições serão abertas no dia 1º de abril e seguem até 12 de maio de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto Selecon, organizador do certame. As taxas de inscrição são de R$ 80 para cargos de nível médio/técnico e R$ 110 para nível superior.

Candidatos inscritos no CadÚnico e pessoas de baixa renda podem solicitar isenção da taxa nos dias 1º e 2 de abril.

Vagas do Concurso ION Niterói

De acordo com o edital, os cargos e vagas disponíveis são essas:

Nível médio/técnico

Assistente Administrativo (10 vagas) – R$ 2.300,40

Técnico em Contabilidade (3 vagas) – R$ 3.200,00

Técnico em Hidrologia (2 vagas) – R$ 3.500,00

Técnico em Informática (3 vagas) – R$ 3.800,00

Técnico em Topografia (3 vagas) – R$ 3.600,00

Nível superior

Advogado (3 vagas) – R$ 12.002,00

Analista Administrativo (5 vagas) – R$ 7.500,00

Analista de Tecnologia da Informação (2 vagas) – R$ 8.200,00

Arquiteto (5 vagas) – R$ 9.000,00

Contador (3 vagas) – R$ 8.500,00

Engenheiro Civil (20 vagas) – R$ 10.500,00

Engenheiro Eletricista (2 vagas) – R$ 10.800,00

Engenheiro Mecânico (2 vagas) – R$ 10.700,00

Geólogo (1 vaga) – R$ 9.500,00

Geógrafo (1 vaga) – R$ 9.200,00

Biólogo (1 vaga) – R$ 8.700,00

Sociólogo (1 vaga) – R$ 8.600,00

O concurso contará com prova objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, marcadas para 15 de junho de 2025.

