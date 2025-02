Rio tem tiroteio e Ponte Rio-Niterói tem lentidão agora

Dia intenso no Rio de Janeiro! Um intenso tiroteio interditou a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, na altura da Cidade Alta, em ambos os sentidos, na tarde desta quarta-feira, 12. O fluxo da Ponte Rio-Niterói apresenta lentidão. As informações são da Ecoponte.

O que aconteceu no Rio | Ponte Rio-Niterói

Durante operação da Polícia Militar nesta quarta-feira, 12, uma troca de tiros atingiu três pessoas. Entre as vítimas, duas estavam em um ônibus que passava pelo local no momento do tiroteio.

Um helicóptero do Grupamento Aeromóvel (GAM), da Polícia Militar, foi atingido por disparos e precisou realizar um pouso forçado no Comando Naval da Marinha, na Penha. A Avenida Brasil e a Linha Vermelha, na altura da Cidade Alta, foram bloqueadas.

Policiais estão à procura do traficante “Peixão”, um dos mais procurados do estado do Rio. O criminoso estaria no Complexo de Israel;.