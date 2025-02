VÍDEO: mulher é feita refém em agência de banco no Leblon

Neste sábado, 22 de fevereiro, uma mulher foi sequestrada e feita de refém dentro uma agência bancária na Av. Ataulfo de Paiva, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Graças a ação dos Ppliciais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) a refém foi liberada. O criminoso foi baleado.

Como aconteceu o sequestro no Leblon?

Carla Cruz, que trabalha como cuidadora, estava na agência quando foi rendida pelo criminoso, que vive em situação de rua. Ele ameaçava a vítima como um caco de vidro em seu pescoço.

Durante as negociações, a vítima entrou em luta corporal com bandido, a deixa para que os policiais invadissem o local. O homem foi baleado e socorrido com vida. Ele foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e está em estado grave. Carla Cruz não se feriu.

Ocorrência com refem no Banco Itaú no Leblon. Autor baleado e vítima resgatada! Ocorrência em andamento! pic.twitter.com/EQU3UXOatE — Informe RJO (@InformeRJO) February 22, 2025

O sequestro durou mais de uma hora.

Em nota, o Itau lamentou o ocorrido e informou estar prestando o apoio necessário às autoridades. “O Itaú Unibanco lamenta o ocorrido na agência 0413 Rio Leblon. O banco está prestando todo o apoio necessário para a cliente e colaborando com as autoridades policiais para a investigação do caso. A área de caixas eletrônicos da agência permanecerá fechada neste sábado”, dizia a nota do banco.