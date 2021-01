Eduardo Paes toma posse como prefeito do Rio

O prefeito eleito nas Eleições 2020 do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) tomou posse neste 1° de janeiro de 2021.

Antes de ir para a Câmara de Vereadores, no Centro da capital fluminense, o prefeito eleito Eduardo Paes acordou bem cedinho e fez uma varredura por alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro. Mas antes, Paes olhou o Rio de Janeiro de cima, dos braços do Cristo Redentor, onde gravou um vídeo de agradecimento e postou em sua redes sociais.

Como foi a posse de Eduardo Paes?

A cerimônia foi realizada na Câmara dos Vereadores e foi dividida em duas partes.

Na primeira parte, em uma sessão solene presidida pelo vereador mais votado, Tarcísio Mota (PSOL), os vereadores apresentam o diploma da Justiça Eleitoral e a relação de bens, e são empossados.

Em seguida, os vereadores eleitos escolhem os membros da nova Mesa Diretora, incluindo o novo presidente da Câmara. Carlo Caiado, do Democratas, é um dos candidatos e é o mais cotado para vencer a disputa.

Por último, é convocada uma sessão extraordinária para empossar o prefeito Eduardo Paes e o vice-prefeito.

Eduardo Paes será prefeito de 2021 a 2024

Eduardo Paes tem 51 anos e é bacharel em Direito. Governou a cidade do Rio de Janeiro entre 2009 e 2017. Ficará no mandato até 2024. Na última disputa, esteve no segundo turno com o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que tentava a reeleição na prefeitura do Rio de Janeiro e acabou o mandato em prisão domiciliar, investigado no ‘QG da Propina’.

Ao comentar a vitória, Paes agradeceu os votos e celebrou a vitória da política. “Nós passamos os últimos anos radicalizando a política brasileira. O resultado desse radicalismo certamente não fez bem a nenhum de nós cariocas, não fez bem a nenhum de nós brasileiros”, disse.

Eduardo Paes e a Virada do Ano

O prefeito eleito, Eduardo Paes passou a virada do ano no Centro de Operações Rio, acompanhando os bloqueios na orla. A interdição na cidade do Rio se deu por conta da pandemia da Covid-19 que chega em 2021 com a marca dos 194 mil mortos.

Será realizada ainda na tarde deste primeiro dia do ano, no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul, a apresentação do novo secretariado da gestão Paes. O evento será às 17h. Até meados de dezembro, 23 nomes já tinham sido anunciados.

As cerimônias contarão com restrições do número de convidados para evitar aglomerações