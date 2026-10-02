Elefante-Marinho aparece em praia do Rio de Janeiro e tamanho impressiona

Quem estava na Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, dia 2, ganhou um visitante bem diferente. Um elefante-marinho macho apareceu na faixa de areia e rapidamente virou atração entre os banhistas, que se aproximaram para fotografar o animal.

Por volta das 11h, a movimentação em torno do visitante chamou a atenção de especialistas.

Como o elefante-marinho foi parar no Rio?

A presença do animal na praia chamou atenção justamente por ele não ser um visitante comum do litoral carioca. Elefantes-marinhos vivem principalmente em regiões subantárticas e aparecem apenas ocasionalmente em praias brasileiras.

O biólogo Marcelo Szpilman, do AquaRio, orientou que as pessoas mantenham distância e evitem tentar chegar perto do animal para tirar fotos. “Nunca se aproxime de um animal selvagem, ainda mais deste tamanho e com dentes fortes”, alertou o biólogo. Segundo Szpilman, é provável que o animal tenha chegado ao litoral do Rio levado por uma corrente fria vinda do Sul.

A boa notícia é que ele pode estar apenas fazendo uma pausa durante o percurso. Ao chegar às praias, esses animais podem permanecer na areia por algum tempo para descansar antes de seguir viagem.

Por isso, a recomendação dos especialistas é simples: deixar o grandalhão descansar em paz.

Foto: reprodução

Tamanho do Elefante-marinho

O tamanho do visitante de São Conrado não é exagero. Machos adultos de elefante-marinho podem ultrapassar 5 metros de comprimento e pesar mais de 3 toneladas.

Outra característica curiosa é o nariz. Os machos desenvolvem um apêndice nasal que pode ser inflado e lembra uma pequena tromba — daí vem o nome popular da espécie.

As fêmeas são consideravelmente menores e costumam pesar entre 400 e 900 quilos.

E se o tamanho impressiona na areia, as habilidades dentro d’água impressionam ainda mais. Elefantes-marinhos são excelentes mergulhadores e conseguem atingir mais de 1.500 metros de profundidade, permanecendo submersos por mais de uma hora.

Por enquanto, o visitante de São Conrado parece ter escolhido o Rio apenas para uma pausa. E, ao contrário dos turistas que chegam à praia em busca de sol, ele provavelmente só quer mesmo um pouco de descanso — sem uma multidão de fotógrafos ao redor.

Apesar do tamanho impressionante, o elefante-marinho é considerado jovem. A avaliação foi feita pela bióloga Liliane Lodi, do projeto Ilhas do Rio, que identificou o animal como macho.