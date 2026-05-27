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MPRJ pede falência da Refit e dívida da refinaria já supera R$ 13 bilhões no RJ

Ministério Público aponta crescimento bilionário da dívida tributária da empresa durante recuperação judicial

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
Refit Refit em Benfica, na Zona Norte do Rio - Foto: Divulgação/Receita Federal

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro defendeu nesta terça-feira (26) a decretação da falência da Refit, antiga Refinaria de Manguinhos, durante processo na Justiça fluminense. Segundo o órgão, a companhia se tornou uma “devedora contumaz” e não demonstra intenção de quitar os débitos tributários acumulados ao longo dos últimos anos.

De acordo com o MPRJ, a dívida da refinaria com o estado do Rio saltou de aproximadamente R$ 2,5 bilhões em 2014, quando entrou em recuperação judicial, para cerca de R$ 13 bilhões em 2026. Já os débitos com a União e outros estados teriam chegado a quase R$ 26 bilhões no ano passado.

O pedido foi apresentado pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (Gaesf). Para os promotores, a continuidade das operações da empresa faz com que o passivo tributário continue crescendo.

Dívida da Refit supera 68% do déficit do RJ

Segundo o Ministério Público, o montante devido pela refinaria representa cerca de 68,4% do déficit previsto no orçamento do estado do Rio de Janeiro em 2025, estimado em R$ 19 bilhões.

A Procuradoria-Geral do Estado atualizou recentemente o valor devido pela empresa para mais de R$ 14,3 bilhões na lista oficial de grandes devedores.

A promotora Renata Chagas afirmou que a falência seria uma forma de reconhecer a inviabilidade financeira da operação da refinaria.

“Enquanto a Refit operar, a dívida tributária continuará crescendo porque a empresa segue sem pagar impostos”, afirmou a promotora.

Refit é alvo de investigações da PF e da ANP

A crise envolvendo a refinaria ganhou força após ações da Polícia Federal e da Agência Nacional do Petróleo.

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Em setembro do ano passado, a ANP interditou a refinaria sob suspeita de funcionamento irregular. O órgão investigava indícios de que a empresa estaria importando combustível pronto para reduzir o pagamento de tributos.

Além disso, o empresário Ricardo Magro, apontado como dono da companhia, teve prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal há cerca de 10 dias e é considerado foragido.

As investigações também atingiram integrantes do governo estadual. A PF apura suspeitas de favorecimento à refinaria por servidores ligados à Secretaria de Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e até membros do Tribunal de Justiça do Rio.

Governo avalia desapropriação da área da refinaria

O governo estadual interino estuda desapropriar o terreno da refinaria, localizado em Manguinhos, na Zona Norte do Rio. A área possui cerca de 600 mil metros quadrados.

A proposta em análise prevê que uma eventual venda do terreno seja utilizada para quitar parte das dívidas da empresa com os cofres públicos. Antes disso, no entanto, o estado ainda precisa concluir estudos ambientais para avaliar o nível de contaminação do solo na região.

O que diz a Refit

Em nota, a Refit afirmou que contesta judicialmente os débitos tributários cobrados pelos governos estadual e federal. A empresa argumenta que age de forma “legal e transparente” e sustenta que parte das dívidas foi herdada de administrações anteriores.

A companhia também declarou que as operações contra a refinaria favorecem grandes grupos do setor de combustíveis e prejudicam a concorrência no mercado brasileiro.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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