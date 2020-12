Iphone cai de avião, filma queda de 300 metros e chega ao chão intacto

O ambientalista e documentarista Ernesto Galiotto levou um susto na última sexta-feira (11),durante um sobrevoo sobre a cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O celular seu celular, um Iphone caiu de avião, e filmou todo o trajeto até cair no chão. Surpreendentemente, o único dano que o aparelho sofreu foi um trinco na tela.

O trajeto da queda, que durou cerca de 15 segundos, foi registrado em vídeo pelo próprio celular – um iPhone modelo 6S –, que tocou o solo gravando toda ação

Segundo Galiotto, o objetivo do voo era comemorar a renovação do Selo Internacional Bandeira Azul, símbolo internacional que reconhece a qualidade ambiental da praia. No vídeo que foi gravado, é possível ver o momento em que o celular de Ernesto cai pela janela, enquanto o ambientalista filmava o local. Até que o piloto diz em seguida: ‘Mais um… Acontece.”

Iphone cai de avião e ‘sobrevive’

O trajeto da queda de aproximadamente de 300 metros, com duração de 15 segundos, foi filmado integralmente pelo aparelho. Na manhã seguinte, Galiotto conseguiu recuperar o celular com a ajuda de um amigo, usando a função de GPS do aparelho. A surpresa foi ter encontrado o aparelho praticamente intacto em uma área de restinga das Dunas do Peró,

“É uma coisa que, se você contar para alguém, a pessoa não acredita. Foi um Deus nos acuda! No momento, eu falei até um palavrão, mas depois eu pensei e disse: ‘Eu vou recuperar esse celular'”, contou o ambientalista.

Confira o vídeo que registrou todos os momentos:

No vídeo Ernesto conta que achou que o Iphone teria caído na água, mas se surpreendeu ao ver que estava no solo e funcionando.