Saiba quais são as restrições no réveillon no estado do Rio de Janeiro

Cidades da Costa Verde e na Região dos Lagos no litoral e serra do Rio de Janeiro decretaram mais restrições no dia do réveillon faltando apenas quatro dias para a virada. As medidas têm como objetivo conter os avanços da contaminação por COVID-19.

As cidades de Angra dos Reis, Paraty, Búzios, Arraial do Cabo, Petrópolis e Mangaratiba são famosas por receber turistas no final de ano, mas já determinaram restrições. Queimas de fogos já estão canceladas.

Paraty – Réveillon Rio

No dia 31 de dezembro, a partir das 17h, só poderão entrar em Paraty os turistas com hospedagem agendada. Para isso, serão feitas barreiras para evitar a entrada de vans e ônibus de excursões. A contratação de embarcações também está proibida para evitar aglomerações. As festas, inclusive particulares, estão proibidas e a prefeitura promete fiscalizar. Não haverá queima de fogos nas praias do Pontal e da Jabaquara.

Angra dos Reis

Só será possível entrar na cidade mediante comprovação de hospedagem ou residência no local. O turismo day use (quando o visitante fica apenas um dia na cidade) foi suspenso em Angra dos Reis também para reduzir o fluxo de pessoas.

Eventos e festas estão suspensos na cidade. Imóveis poderão ser ocupadas por, no máximo, 30 pessoas e devem ter, pelo menos, nove metros quadrados para cada hóspede.

Búzios

Em Búzios, a prefeitura conseguiu reverter o lockdown que havia sido decretado pela Justiça. Então, permanece valendo o decreto de 10 de dezembro, que estabelece a ocupação máxima de 50% nos estabelecimentos comerciais durante a semana e 70%, aos sábados e domingos. Além de só possibilitar a entrada de turistas na cidade mediante apresentação de QR Code.

Todas as festas de réveillon públicas de Búzios estão proibidas, no entanto, não há medidas que restrinjam o empresariado de promover eventos particulares, com queima de fogos.

Contudo, no último sábado (26) fiscais de Posturas e de Meio Ambiente da Prefeitura de Búzios notificaram os organizadores de uma festa intitulada “Réveillon Secreto”, que aconteceria num catamarã, a cancelarem imediatamente o evento.

Arraial do Cabo – Réveillon Rio

Também há uma barreia para controlar a entrada na cidade. A prefeitura cancelou os eventos públicos de réveillon. Comércios, como bares e restaurantes podem funcionar seguindo protocolos de segurança.

Petrópolis

Já a cidade da Serra, Petrópolis autorizou o funcionamento de bares e restaurantes, desde que respeitando as regras de distanciamento, higienização e horários previstos nos decretos locais. Mas eventos públicos estão todos cancelados na virada.

Mangaratiba – Réveillon Rio

A própria prefeitura cancelou as comemorações públicas e em espaços comerciais, como em hotéis, a fim de evitar aglomerações. Contudo, eventos particulares estão liberados, como a festa que acontece na mansão de Neymar Jr na cidade. A prefeitura apenas recomenda para que os moradores não façam festas do tipo.