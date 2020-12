Valor do IPVA 2021 de São Paulo está disponível a partir desta terça

A pouco menos de nove dias para findar o ano, as contas do ano que vem já começaram a chegar. O governo de São Paulo liberou nesta terça-feira (22), a consulta do valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA 2021.

Ao todo, o estado de São Paulo têm 26 milhões de veículos em circulação. Cerca de 17,8 destes pagam o tributo.

Como consultar o IPVA 2021

A consulta pode ser realizada pode ser feita pela rede bancária, nos terminais de autoatendimento, pela internet ou diretamente nas agências, bastando informar o número do Renavam.

Os proprietários podem consultar também, usando o número do Renavam e placa do veículo, no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Para veículos movidos à gasolina e os bicombustíveis, o valor equivale a 4% do valor venal do carro.

Veículos de pessoas com deficiência (PCD)

Já veículos para pessoas com deficiência (PCD) poderão consultar se permanecerão com o benefício de isenção do IPVA 2021 ou se já deverão se programar para pagar o imposto de 2021.

De acordo com uma lei aprovada em setembro deste ano, a isenção do IPVA passa a ser dada apenas com portadores de deficiência severa e que precisem de adaptação nos carros. Pessoas com cartas PCD, mas que não tem carros adaptados deverão pagar o imposto.

Vale lembrar também que, o proprietário tem até a data de vencimento da placa para quitar o imposto em cota única, com desconto, ou pagar a primeira parcela do tributo.

Descontos IPVA 2021

A partir de 4 de janeiro de 2021, o contribuinte que desejar também pode optar pelo licenciamento antecipado e realizar o pagamento independentemente do número final da placa do veículo:

em cota única, até o dia 20 de janeiro de 2020, com desconto de 3%;

em cota única, até o dia 25 de fevereiro de 2020, sem desconto;

até o dia 22 de março de 2020, relativamente ao pagamento da terceira parcela, quando tenha ocorrido a opção pelo parcelamento.

O calendário de recolhimento começa em 7 de janeiro, e é escalonado conforme o final da placa do veículo. Quem não pagar o imposto, fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.

Veja Calendário do IPVA 2021

Com o imposto, São Paulo deve arrecadar 18,5 bilhões de reais.