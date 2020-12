Metrô de SP abre licitação para 2 novas estações da Linha Prata

A Companhia do Metrô de SP lançou neste sábado (19), em Diário Oficial do Estado, aviso de licitação para a construção de duas estações da Linha 15-Prata de Monotrilho.

Estações Boa Esperança e Jacu Pêssego – Metro de SP

O objetivo da contratação é a elaboração do Projeto Executivo e a execução das obras civis das estações Boa Esperança e Jacu Pêssego . Além disso, o contrato inclui ainda o fornecimento e implantação dos sistemas de alimentação elétrica e auxiliares das duas estações, do pátio e do trecho de via entre 560 m a leste da estação Jardim Colonial e o Pátio Ragueb Chohfi que irá abrigar estacionamento e manutenção dos trens.

Valor ainda não divulgado

Segundo edital, tal licitação será realizada em lote único e o valor estimado pela Companhia do Metrô de SP ainda é sigiloso e será mencionado somente após assinatura do contrato.

A data para entrega das propostas está marcada para 05 de março do ano que vem e o critério de julgamento será o de menor preço. O prazo de vigência é de 55 meses.

Ampliação do Metrô de São Paulo

A fim de melhorar a mobilidade urbana da Zona Leste, o projeto tem como intenção, ampliar a linha para 18 km e 13 estações a mais.

Segundo a Companhia do Metrô de SP, com mais estas duas estações e cerca de 3,5 km de vias, o monotrilho vai chegar a 18 km de extensão. Com a ampliação da Linha 15-Prata, que vai atualmente da estação Vila Prudente até a São Mateus (somando 10 estações), ficará com um total de 13 estações.

O Metrô de SP informou ainda que realiza outras obras na Linha 15, como a construção da estação Jardim Colonial, que deve ficar pronta em 2021 e vai acrescentar 1,8 km à linha.

“Também são feitas as obras da Subestação Primária Iguatemi, que aumentará o fornecimento de energia elétrica e atenderá a ampliação do monotrilho, além da extensão Oeste, ao lado da Vila Prudente, que vai agilizar a manobra dos trens, possibilitando a redução dos intervalos de circulação. O edital da ampliação até Jacú Pêssego já está disponível e as propostas devem ser recebidas em março de 2021. Atualmente a Linha 15-Prata funciona de Vila Prudente a São Mateus com 12,8 km de extensão e 10 estações.” – complementa a nota.

Segundo projeção do metrô, moradores da zona leste de São Paulo conseguirão reduzir em mais de 50% do tempo de deslocamento até o centro da cidade com as novas estações.