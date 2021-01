VÍDEO: praia de São Conrado registra ‘onda de lixo’ no Rio

Um vídeo feito na tarde do dia 2 de janeiro mostrou uma “onda de lixo” que se formou na praia de São Conrado na zona sul da capital do Rio de Janeiro. O registro mostra uma grande quantidade de lixo acumulado após as fortes chuvas que atingiram a cidade no fim de semana. Ademais, o vídeo foi compartilhado pelo surfista e campeão mundial Kelly Slater em uma rede social.

Onda de lixo em São Conrado

As imagens do vídeo mostram objetos como garrafas, sapatos, sacolas plásticas e até mesmo uma bola de futebol na onda de lixo que se formou em São Conrado.

Na postagem no Instagram do Instituto Mar Urbano, eles afirmam que são cerca de 325 mil toneladas de plástico todos os anos, que chegam aos mares brasileiros. E que segundo o relatório “Um Oceano Livre de Plástico”, lançado em dezembro, 80% do lixo que chega no Oceano tem origem em terra firme.

Além disso, as principais fontes de lixo plástico que acabam parando no mar, no Brasil são:

Lixo descartado nas ruas, praias e estradas chega no sistema de drenagem e esgoto, e chega ao mar;

Descarte do lixo feito diretamente nos rios e córregos.

Vento e chuva levam resíduos plásticos dos lixões para córregos e rios;

Produtos industriais descartados inadequadamente ou perdidos durante o transporte.

A página ainda faz um apelo para que as pessoas reduzam o consumo de plásticos e derivados e, assim, diminua a produção de lixo. Veja o vídeo e a publicação abaixo

Além disso, em nota, a Comlurb informou que fez a remoção do lixo na manhã de domingo (3) e que a Praia de São Conrado encontra-se limpa.