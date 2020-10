Praias do Rio de Janeiro: as melhores, as mais desertas e mais badaladas

Todo mundo nessa vida deveria ter a chance de conhecer pelo menos uma das melhores praias do Rio de Janeiro. Além de ser um dos destinos mais bonitos do mundo, o Rio de Janeiro foi abençoado também com belíssimas praias localizadas na sua Região Metropolitana, no litoral norte (Costa do Sol) e litoral sul (Costa Verde).

Então, por que não conhecer a seguir a lista com as melhores praias do Rio para você que curte um agito ou você que só quer paz e sossego? Vamos lá!

As melhores praias do Rio de Janeiro

Antes de tudo, fique sabendo que escolher a melhor praia do Rio de Janeiro para visitar não é uma tarefa muito simples. Isso porque a região é bem abastecida de lugares paradisíacos com mar cristalino (e muitas vezes gelado) que fazem valer a pena qualquer viagem.

Portanto, uma dica legal para aproveitar o máximo de praias é conciliar a viagem à Cidade Maravilhosa com os destinos litorâneos que ficam próximos um do outro. Por exemplo: partindo da capital fluminense, é possível conhecer no mesmo roteiro as melhores praias de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios.

Mas se você optou pelas praias do Rio de Janeiro situadas na Costa Verde, não deixe de incluir na viagem Ilha Grande e Paraty, que são um espetáculo à parte.

Praias do litoral fluminense: as mais desertas (ou quase)

Praia do Farol – Arraial do Cabo

Novamente, a Praia do Farol figura sempre nas listas de praias paradisíacas mais lindas do Brasil. Situada em Arraial do Cabo, a praia é controlada pela Marinha Brasileira.

Logo, é possível imaginar o quanto esse lugar é preservado, sendo permitida a entrada de um número limitado de turistas e permanência de apenas 30 minutos. Como tudo o que é bom acaba rápido, aproveite intensamente a visita e estique o passeio de barco por outras praias da região – que falaremos abaixo.

Praia do Sono – Paraty

A cidade histórica mais charmosa do Rio de Janeiro também reúne praias sossegadas para tirar uma soneca ouvindo o som do mar. Mas não vá dormir muito, pois a Praia do Sono é ideal para mergulhos e conversas prazeirosas com a comunidade caiçara da região.

O seu acesso é feito por barco ou trilha. Além disso, aproveite o lugar para se desconectar, já que o sinal de celular costuma não pegar na região.

Praia do Aventureiro – Ilha Grande

Falando ainda sobre as melhores praias do Rio de Janeiro, a região de Ilha Grande concentra mais de 100 praias de todos os tamanhos e características. Entre elas está a Praia do Aventureiro, local mais isolado onde é possível chegar apenas por barco ou por uma trilha pesada.

No verão o acesso é controlado pela fiscalização Ambiental, sendo possível a entrada de 560 pessoas por dia. Ou seja, a praia é a garantia de tranquilidade e também de ótimas fotos com o seu cartão postal, o famoso “coqueiro deitado”.

Praia de Lopes Mendes – Ilha Grande

Ir para a Praia de Lopes Mendes, localizada na região Ilha Grande, em Angra dos Reis, é um passeio obrigatório. São 3 km de extensão contemplados por faixas de areia larga, mar delicioso e vegetação inspiradora.

Como o seu acesso é feito por barco e por uma trilha que leva uns 15 minutos, a praia é ideal para quem busca tranquilidade e não se importa com a falta de infraestrutura. Sendo assim, leve bebidas e lanches para passar o dia nesse paraíso.

Praia da Joatinga – Rio de Janeiro

Na capital fluminense, a Praia de Joatinga está entre as melhores praias do Rio de Janeiro para quem ama lugares secretos. Embora o seu acesso seja liberado a todos, a praia está localizada em um condomínio do bairro Joá, escondida pelas montanhas e sem placas que indicam a sua direção.

Isso explica, portanto, a sua vibe de lugar reservado e menos frequentado por turistas. Quem chega pela trilha feita na encosta até as pedras que levam ao início da praia, fica maravilhado com o visual do lugar. Se você for de carro, vá cedo, já que as vagas de estacionamento esgotam rápido.

Praias do Rio de Janeiro: as melhores para quem ama o agito

Antes de você enfiar os pés na areia nas praias mais badaladas do Rio de Janeiro, lembre-se que a pandemia de Covid-19 não acabou. Sendo assim, o ideal é deixar esses destinos depois que a vacina estiver circulando e protegendo boa parte da população, ok?

Praia de Ipanema – Rio de Janeiro

Assim como a Praia de Copacabana, quem visita a Cidade Maravilhosa não pode deixar de conhecer a Praia de Ipanema. Afinal, ela é um local bem frequentado por turistas, surfistas e moradores locais; e possui toda a estrutura necessária como banheiros, ambulantes, bares e restaurantes.

Seus 2 km de extensão contemplam um mar ora agitado, ora tranquilo para mergulhos despreocupados.

Praia do Forno – Arraial do Cabo

A Praia do Forno já foi mais reservada, mas de um tempo pra cá ela se tornou o point dos turistas que gostam de fácil acesso, mar cristalino, areia branquinha e muita curtição.

Com certeza, a Praia do Forno está entre as melhores praias do Rio de Janeiro.

Praias Azeda e Azedinha – Búzios

Em Armação dos Búzios, as praias da Azeda e Azedinha estão entre as mais lindas e frequentadas. A sua fama tem uma explicação: o mar calmo e cristalino que forma piscinas naturais, vista deslumbrante e fácil acesso. Além do mais, a praia da Azedinha fica bem do ladinho. Ela é pequena, mas incrivelmente fantástica.

Praia do Forte – Cabo Frio

Em Cabo Frio, sem dúvida a Praia do Forte é uma das mais badaladas, pois tem aquela vibe urbana e oferece uma boa infraestrutura como restaurantes, bares e hotéis concentrados em sua orla.

Com seus 7,5 km de extensão, a praia possui um público diversificado e muitas opções de passeios imperdíveis.