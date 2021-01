Aniversário de São Paulo: bolo tradicional do Bixiga terá versão virtual

Uma das comemorações mais tradicionais para celebrar o aniversário de São Paulo é a festa do Bolo do Bixiga. Há anos, uma multidão se aglomera para pegar um pedaço do doce quilométrico exatamente ao meio-dia do dia 25 de janeiro, quando a cidade assopra as velinhas. Devido a pandemia da Covid-19, o grande evento, que comemoraria os 467 anos da capital, acontecerá de forma virtual.

A festa online está sendo organizada por moradores do bairro do Bixiga, na Bela Vista (região central de SP), onde a festa costumava ocorrer. A ideia é não deixar esta data tão especial passar em branco. O projeto está coletando vídeos curtos de pessoas com doces, velas, parabenizando a capital paulista.

Um filme final será produzido unindo todos os vídeos caseiros e será publicado na internet ao meio-dia, tradicional horário do início da festa. A única regra é ter uma velinha acesa no doce. Os vídeos devem ser enviados até o dia 20. O filme, com as mensagens enviadas por pessoas de qualquer lugar do Brasil, serão publicadas no site.

Como participar da homenagem de aniversário de São Paulo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para participar, é preciso gravar com o celular na horizontal e enviar um vídeo de até cinco segundos com uma breve mensagem de feliz aniversário para São Paulo. E claro: é preciso estar com um bolo ou qualquer doce – com velas acesas – que represente sua homenagem em mãos. Você deve fazer também uma foto segurando o bolo, com uma ou mais velas acesas, para um mural virtual.

Envie as produções com o título “BOLO SP – 467 ANOS” para:

Email: contato@portaldobixiga.com.br

Redes sociais do Portal do Bixiga: @portaldobixiga

ATENÇÃO: a mensagem deve conter seu nome, cidade e telefone com DDD.

“A ideia é que haja o bolo e ele siga sendo comunitário, mas virtual. Cada um come o seu, em casa”, afirma a jornalista Nádia Garcia, 44 anos. A administradora do Portal do Bixiga e uma das idealizadoras do projeto virtual, afirma que a intenção é “não deixar de parabenizar a cidade, porque o bolo nada mais é que isso, compartilhar uma sobremesa é uma forma de festejar”.

História do tradicional Bolo do Bixiga

A tradição começou em janeiro de 1986, quando Armandinho Puglisi, ou Armandinho do Bixiga, fundador do Museu do Bixiga, decidiu que faria uma grande festa para comemorar o aniversário de São Paulo. Puglisi convocou todas as mammas e nonnas pedindo que produzissem bolos e os levassem à Avenida Rui Barbosa, onde nasceu o evento. A cada ano que se passava, junto com a idade da cidade, crescia o tamanho do bolo: um metro para cada ano de idade da cidade.

O bolo chegou a entrar no Guinness Book e o doce gigante foi atraindo cada vez mais festeiros. Armandinho morreu em 1994, mas a tradição permanece até hoje. Em 2009, porém, a celebração foi interrompida. A festa no bairro ficou suspensa durante nove anos depois que um grupo de pessoas fez uma guerra de restos de bolo que ficaram na enorme mesa. A imagem do evento não ficou nada boa, e os patrocinadores deixaram de bancar a conta, naquela época, cerca de 115 mil reais. Apenas em 2017 os moradores e comerciantes se reuniram para resgatar a história, repetindo todas as tradições que aconteciam desde a primeira edição.